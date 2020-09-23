Zabıta ekiplerinden 20 yaşına giren otizmli Mehmet'e doğum günü sürprizi - Son Dakika

Zabıta ekiplerinden 20 yaşına giren otizmli Mehmet'e doğum günü sürprizi

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi, zabıtaları çok seven otizmli gencin sevgisine kayıtsız kalmadı. Zabıta ekipleri 20 yaşına giren Mehmet Kala'ya doğum günü sürprizi yaparak mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Küçükçekmece'de yaşayan otizmli genç Mehmet Kala mahallede zabıtalara olan sevgisiyle biliniyor. 19 yaşındaki Mehmet Kala sık sık zabıta ekiplerini ziyaret ederek karşılıksız sevgisini onlarla vakit geçirerek gideriyordu. Yeni yaşına girmeye hazırlanan Mehmet Kala'ya, Küçükçekmece Belediyesi ekipleri onun bu sevgisine kayıtsız kalmadı.

Zabıta ekiplerinden sürpriz

20.yaşına giren Mehmet Kala'ya zabıta ekipleri doğum gününde evinde sürpriz gerçekleştirdi. Zabıta görevlileriyle pasta kesip mum üfleyen otizmli genç büyük mutluluk yaşadı. Kutlamanın ardından belediye ekipleri ve zabıta çalışanları tarafından hediyeler verilen Mehmet, yaşadığı mutluluk karşısında teşekkür etti. Anne Serpil Çınar da Küçükçekmece Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.