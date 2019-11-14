Son Dakika Haberleri: Zabıta ile seyyar satıcıların araba kavgası
Son Dakika Güncel Zabıta ile seyyar satıcıların araba kavgası - Son Dakika

Zabıta ile seyyar satıcıların araba kavgası

6 saat önce

IĞDIR'da, uygulama yapan zabıta ekiplerince, bir seyyar satıcının arabasına el konuldu.

Zabıta ile seyyar satıcıların araba kavgası, System.String[]

IĞDIR'da, uygulama yapan zabıta ekiplerince, bir seyyar satıcının arabasına el konuldu. Ekipler ile seyyar satıcı ve yakınları arasında kavga çıktı. Kavga polis ekiplerince sonlandırıldı.

Olay, öğlen saatlerinde, kent merkezinde meydana geldi. Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seyyar satıcılara izin vermemek için uygulama yaptı. Uygulamada zabıta, bir arabaya el koyup, Hürriyet Caddesi'ndeki kuruma götürdü. El konulan arabasını geri almak isteyen seyyar satıcı, akrabaları ve arkadaşlarıyla Zabıta Müdürlüğü'ne gitti. Bu sırada ekipler ile satıcı ve yakınları arasında kavga çıktı. Kavgayı, polis ekipleri araya girerek sonlandırıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:59 Kaynak: DHA
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