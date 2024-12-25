Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler

Hukuk

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan zabıta personelinin "Yemekler az geliyor" diyerek dert yanan yaşlı bir vatandaşı azarladığı anlara ilişkin görüntüler büyük tepki çekti.

"SEN Mİ KAZANDIN BUNUN PARASINI?"

Vatandaşa "Bu yemeğin neyini beğenmedin?" diyerek çıkışan zabıta amiri, "Devlet sana çorba göndermiş, nohut göndermiş, pilav göndermiş! Azsa az yiyeceksin dayı! Sen mi kazandın bunun parasını? Devlet sana bunu veriyorsa bunu yiyeceksin! Paran varsa git kazan. Bundan sonra bunu yiyeceksin. Sabah da yiyeceksin, öğlen de yiyeceksin akşam da yiyeceksin, yatsıda da yiyeceksin" dedi.

"AZ GELİYORSA AZ YİYECEKSİN"

Videonun devamında vatandaşa yönelik söylemlerini daha da sertleştiren zabıta amiri, şu ifadelere yer verdi: "Devlet sana yemek gönderiyor. Sen kimsin? Sen kimsin? Bak bir daha belediyeyi gereksiz arama. Az geliyorsa az yiyecksin! Bir daha zabıtayı arama!"

BAŞKAN GÜLER: OLAY 2020 YILINDA OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATTIK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Söz konusu videodaki ilgili zabıta memuru, yaklaşık 20 yıldır Ordu Belediyesi'nde çalışan, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un belediye başkanlığı yaptığı dönemde kadrolu zabıta memur olarak istihdam edilmiş, 657 sayılı devlet memurları kanunu'na tabi bir personeldir. 2020 yılında yaşanmış bu üzücü olayı gerçekleştiren, olay esnasında bilerek kendini kayda aldıran, kamu ciddiyeti ve görev bilincinden uzak olan, asla tasvip etmeyeceğimiz sözleri daima hizmetkarı olduğumuz bir vatandaşımıza karşı sarf eden ilgili ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Gereği neyse yapılacaktır" dedi.