Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler - Son Dakika
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Hukuk

Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler

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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bir zabıta amiri, yemek götürdüğü ihtiyaç sahibi vatandaşı "Devlet sana çorba göndermiş, nohut göndermiş, pilav göndermiş! Azsa az yiyeceksin dayı! Sen mi kazandın bunun parasını?" diyerek azarladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Güler, "Görüntü 2020 yılına ait. Gereği neyse yapılacaktır" dedi.

25.12.2024 17:29
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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan zabıta personelinin "Yemekler az geliyor" diyerek dert yanan yaşlı bir vatandaşı azarladığı anlara ilişkin görüntüler büyük tepki çekti.

"SEN Mİ KAZANDIN BUNUN PARASINI?"

Vatandaşa "Bu yemeğin neyini beğenmedin?" diyerek çıkışan zabıta amiri, "Devlet sana çorba göndermiş, nohut göndermiş, pilav göndermiş! Azsa az yiyeceksin dayı! Sen mi kazandın bunun parasını? Devlet sana bunu veriyorsa bunu yiyeceksin! Paran varsa git kazan. Bundan sonra bunu yiyeceksin. Sabah da yiyeceksin, öğlen de yiyeceksin akşam da yiyeceksin, yatsıda da yiyeceksin" dedi.

"AZ GELİYORSA AZ YİYECEKSİN"

Videonun devamında vatandaşa yönelik söylemlerini daha da sertleştiren zabıta amiri, şu ifadelere yer verdi: "Devlet sana yemek gönderiyor. Sen kimsin? Sen kimsin? Bak bir daha belediyeyi gereksiz arama. Az geliyorsa az yiyecksin! Bir daha zabıtayı arama!"

BAŞKAN GÜLER: OLAY 2020 YILINDA OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATTIK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Söz konusu videodaki ilgili zabıta memuru, yaklaşık 20 yıldır Ordu Belediyesi'nde çalışan, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un belediye başkanlığı yaptığı dönemde kadrolu zabıta memur olarak istihdam edilmiş, 657 sayılı devlet memurları kanunu'na tabi bir personeldir. 2020 yılında yaşanmış bu üzücü olayı gerçekleştiren, olay esnasında bilerek kendini kayda aldıran, kamu ciddiyeti ve görev bilincinden uzak olan, asla tasvip etmeyeceğimiz sözleri daima hizmetkarı olduğumuz bir vatandaşımıza karşı sarf eden ilgili ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Gereği neyse yapılacaktır" dedi.

Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler

Ordu Büyükşehir Belediyesi, İnsan Hakları, Mehmet Güler, Politika, Güncel, Zabıta, Sözler, Hukuk, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • AHMET YILMAZ:
    Aç birak şükretsinler muhtaç birak biat etsinler bay Recep bunu başardi 91 38 Yanıtla
  • Msp Online:
    yazık valla yazık . 4 yıl olmuş ve daha yeni soruşturma başlamış 85 7 Yanıtla
  • Behzat:
    eyer bu adamı işten atmasaniz kanınız kurusun. 73 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OLAYIN 2020 DE OLMASI HAFIFLETICI SEBEB GALIBA, BU AKEPE ZIHNIYETI OLAYLARI BOYLE M.Ö VE M.S DIYE AYIRMAYI COK SEVİYOR. 51 14 Yanıtla
  • İlyas Sarı:
    terbiyesiz adam iki kasik yemek gotürmüş sen kimsin diyor.asil sen kimsin hee sen kimsin 56 7 Yanıtla
  • monşer null:
    Pes yani 53 1 Yanıtla
  • Berk Gürleyen:
    bilemedim bu adamlar korona zamanı kendi canlarını riske atıp bu işi yaptılar bazı yaşlılar çok huysuz olabiliyor yorum yapmak için içini dışını bilmek gerek 26 24 Yanıtla
  • Duygu ÜNLÜ:
    2020'de bugüne 4 yıl geçmiş. Bu ve bunun gibi onursuz adamlar acaba kaç kişinin kalbini kırdı, kaç kişiyi değersiz hissettirdi? Böyle hoyrat davranırken arkalarına kimi alıyorlar acaba, kimin torpiline yaslanıyorlar! 39 4 Yanıtla
  • ayd121212:
    Denetleyenleri denetlemediğin sürece böyle devam eder. Zabıta mı? olmasa ne olur acaba? ne gibi hizmet alamayız? mahallesinde zabıta amirini tanıyan varmı acaba? yada ilçe sağlık müdürünü? devlete kapağı atan, yatış moduna geçiriyor kendini! 657 de tabii / yani hiç bir yapamazsın bu maddenin içini değiştirmediğin sürece!!!! 30 4 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    haberlere çıkmasa soruşturma acmazdiniz dimi 4 sene geçmiş üzerinden bütün partiler aynı b..kun kahverengisi 33 1 Yanıtla
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