Son Dakika Haberleri: Zafer bayramı, Topçam şenlikleriyle taçlandırılacak
Son Dakika Güncel Haber

Zafer bayramı, Topçam şenlikleriyle taçlandırılacak

17 dakika önce

Tokat'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 gün süre ile yapılacak olan Topçam şenlikleri ile taçlandırılacak.

Zafer bayramı, Topçam şenlikleriyle taçlandırılacak, System.String[]

Tokat'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 gün süre ile yapılacak olan Topçam şenlikleri ile taçlandırılacak.


Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından bu yıl 22.si düzenlenecek olan Topçam şenlikleri ile şehrin kültürünü, geleneklerini ve gastronomisinin tanıtılacak. 29-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan şenlikler sünnet şöleni ile başlayacak. Şenlikler, aynı gün Zafer Yürüyüşü, Zafer Koşusu ve Cumhuriyet Meydanında Tokatlı Sanatçı Sedat Sarıgül Konseri ile devam edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümünde, Topçam Şenliklerinin ikinci gününde Tokat'ın gastronomi turizmine ilişkin Yöresel Yemek Yarışması, en iyi domates yarışmasının yanı sıra Yüksek Kahve ve Demokrasi Müzesi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanında Sanatçı Osman Öztunç konser verecek. Şenliklerin üçüncü gününde Tokat'ın geleneklerini, kültürünü tanıtmak amacıyla el sanatları sergileri, geleneksel çocuk oyunları, kancabaş gösterileri, halkoyunlar ve kanal Tokat'ta flyboard gösterilerinin ardından sanatçı Songül Karlı konseri ile şenlikleri ile sonra erecek.


Topçam Şenlikleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Geleneksel Topçam Şenliklerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramını coşkuyla taçlandırmak istediklerini ifade ederek, "Ağustos ayı zaferler ayıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da seslenişiyle bu aziz milletimiz büyük bir zafer elde ederek tarih yazmıştır. Tarihimiz zaferlerle doludur. Bizler de Topçam Şenliklerimizle bu zaferleri taçlandırmak istedik. Şenliklerimiz Zafer Korteji ve Zafer Koşuları ile başlayacak. Şenlik süresince il dışından gelen misafirlerimizle, hemşerilerimizle buluşacağız. Bir ve beraber olarak şenliklerimizi yapacağız. Birbirinden değerli Tokatlı sanatçılarımızı misafir edeceğiz. Yine Tokat'ımızın kültürünü, gastronomisini ve geleneklerini tanıtmak için yarışmalar, sergiler düzenleyeceğiz. Çocuklarımıza yönelik yine birçok etkinlik bu şenliklerde yer alıyor. Bu yıl 22.sini düzenleyeceğimiz Topçam Şenlikleri için katkılarından dolayı Tokat Valimiz Dr. Ozan Balcı'ya teşekkür ederim. Bu vesileyle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi. - TOKAT

Zafer Haftası, Topçam, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 27 Ağustos 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı her yerden sildi İstanbul valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:11:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zafer bayramı, Topçam şenlikleriyle taçlandırılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]