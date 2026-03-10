Zafer Ergin'in rahatsızlanmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı! Sevenleri endişeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zafer Ergin'in rahatsızlanmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı! Sevenleri endişeli

Haberin Videosunu İzleyin
Zafer Ergin\'in rahatsızlanmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı! Sevenleri endişeli
10.03.2026 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zafer Ergin\'in rahatsızlanmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı! Sevenleri endişeli
Haber Videosu

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmadan kısa süre önce çekildiği belirtilen görüntüleri ortaya çıktı. Set ekibiyle birlikte olan oyuncunun yorgun ve halsiz görünmesi endişelendirdi. Ergin'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan eşi, oyuncunun çarşamba günü sete döneceğini belirtti.

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Baron Mehmet Karahanlı", Arka Sokaklar'da ise "Rıza Baba" karakterleriyle hafızalara kazınan Zafer Ergin'den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. 83 yaşındaki oyuncu evinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı.

İlk değerlendirmelere göre doktorlar, pıhtı atması şüphesi üzerine Ergin'i tedavi altına aldı.

Zafer Ergin'in rahatsızlanmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı! Sevenleri endişeli

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Hastaneye kaldırılarak sevenlerini korkutan Zafer Ergin'in eski görüntüleri yeniden gündeme geldi. Sette çekilen görüntülerde oyuncunun yorgun ve halsiz hali dikkat çekti. Söz konusu görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Zafer Ergin'in rahatsızlanmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı! Sevenleri endişeli

EŞİNDEN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Zafer Ergin'in eşi Binnaz Ergin, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Binnaz Ergin, eşinin vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vücudu susuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek"

Rıza Baba, Ünlüler, Magazin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Zafer Ergin'in rahatsızlanmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı! Sevenleri endişeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • murat önal murat önal:
    ölecek hala set derdindeler ne bu para şöhret tutkusu ya Allah korusun böyle insan olmaktan çok korkuyorum 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir
Çok kan dökülecek ABD’den katliam itirafı geldi Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son noktayı koydu Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Nişandaki görüntü olay oldu ’’Bu düğün olmaz’’ yorumları yapılıyor Nişandaki görüntü olay oldu! ''Bu düğün olmaz'' yorumları yapılıyor
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda “taksit“ dönemi başladı Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda "taksit" dönemi başladı
Mustafa Topaloğlu resti çekti Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti
Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor
Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı
Zonguldak’ta ’Kirpi Ahmet’ cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2’si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi Zonguldak'ta 'Kirpi Ahmet' cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2'si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi

08:59
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
08:41
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
08:17
İmamoğlu’nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün İlk gün gergin geçti
İmamoğlu'nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün! İlk gün gergin geçti
07:59
İsrail’i şoke eden haber Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
07:41
Trump’a infial yaratan görüntü soruldu Yanıtı olaydan daha skandal
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
07:07
Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu Dikkat çeken referans detayı
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
06:32
Savaşta 11. gün ABD gözünü Hürmüz Boğazı’na dikti, İran’dan “1 ton altı füze atılmayacak“ resti geldi
Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan "1 ton altı füze atılmayacak" resti geldi
05:06
İran’dan, Arap ülkelerine 10 günde 3 bin 95 füze ve İHA saldırısı
İran'dan, Arap ülkelerine 10 günde 3 bin 95 füze ve İHA saldırısı
03:08
Devrim Muhafızları’ndan Trump’a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek
Devrim Muhafızları'ndan Trump'a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek
02:17
İran ateşkes için tek bir şart sundu
İran ateşkes için tek bir şart sundu
23:58
Trump “Savaş bitiyor“ dedi, piyasalar coştu
Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 09:44:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Zafer Ergin'in rahatsızlanmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı! Sevenleri endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.