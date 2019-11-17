Zafer Görgen: Bu fırsat kaçmazdı!

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta Tarık Çetin'in 54. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından kaleye geçen ve yaptığı 7 net kurtarışla 1-0'lık galibiyette başrolü kapan Zafer Görgen çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Futbola nasıl başladın?



Her çocuk gibi mahalle aralarında... Sonra 2014'te Yeni Milas'a, oradan da Manisaspor'a geçtim. Cuma lisansım çıktı, pazar kendimi A takımın kalesinde buldum. Ligin son maçlarıydı. O karşılaşmada 20 pozisyon kurtarmama rağmen 8-1 yenilip küme düşmeyi garantiledik. Unutamadığım en büyük acılardan biri.



Antalya maçını anlatır mısın?



Gökhan Akkan abinin yanına sezon başı Tarık Çetin abimiz geldi. Moralimi hiç bozmadım, hep çalıştım. Antalyaspor maçında aradığım fırsatı buldum. 54. dakikada Tarık abi kırmızı kart görünce oyuna girdim. Hep sıramı bekledim, fırsatı bulunca da kendimi kanıtladım.



Minnet borcum var



"Çok çalışıp bu formayı giydim. Gelecek hafta oynayacağımız Denizlispor maçında Tarık abi cezalı. Yine şans bulup elimden geleni yapmak istiyorum. Beni buralara kadar getiren tüm teknik direktörlere minnet borcum var."



Hayalim İngiltere



"Hayalim Avrupa'da oynamak. Favorim Premier Lig. İtalya Ligi de bizim lige benziyor. Orada fazla zorluk çekmeyeceğime inanıyorum. Tabii ki önce Rize'de başarılı olup sonra hayallerimi gerçekleştirmeyi hedefliyorum."