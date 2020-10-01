Zafer Kalkınma Ajansı yönetim kurulu Afyonkarahisar'da toplandı - Son Dakika

Zafer Kalkınma Ajansı yönetim kurulu Afyonkarahisar'da toplandı

Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Zafer Kalkınma Ajansı yönetim kurulu Afyonkarahisar'da toplandı, System.String[]

Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Kentteki, termal bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Çiçek, ajansın illerimizdeki sürdürülebilir kalkınması ile vatandaşların refah düzeyinin artması için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Gündemlerinde 2020 yılı fizibilite destekleri olduğunu dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Bölgemizin yakından takip ettiği 2020 yılı proje teklif çağrılarının değerlendirme sonuçlarını ele alacağız. 27 Şubat'ta Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı adıyla toplam 30 milyon lira bütçeli 2 mali destek programı ilan etmiş ve bu programlara toplam 99 proje başvurusu almıştık. Mevzuatta öngörülen değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup sonuçları da yönetim kurulunun onayına sunulmaya hazır hale getirilmiştir. Biz de mevzuatta kurulumuza tanınan yetkiler çerçevesinde sonuçları değerlendireceğiz."

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kütahya Valisi Ali Çelik, belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ile ticaret ve sanayi odaları başkanlarının katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.

Yönetim Kurulu, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zafer Kalkınma Ajansı yönetim kurulu Afyonkarahisar'da toplandı - Son Dakika

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