Ümit Özdağ, Samet Gül'ün öldüğü okulun önünde basın açıklaması yaptı Açıklaması - Son Dakika
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Ümit Özdağ, Samet Gül'ün öldüğü okulun önünde basın açıklaması yaptı Açıklaması

26.09.2022 17:59
Ümit Özdağ, Samet Gül'ün öldüğü okulun önünde basın açıklaması yaptı Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Küçükçekmece'deki okulunda teneffüste fenalaşıp hayatını kaybeden 12 yaşındaki ortaokul öğrenci Samet Gül'ün ölümüne ilişkin davanın takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu okula Samet'in adının verilmesi için girişimde bulunacağız." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Küçükçekmece'deki okulunda teneffüste fenalaşıp hayatını kaybeden 12 yaşındaki ortaokul öğrenci Samet Gül'ün ölümüne ilişkin davanın takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu okula Samet'in adının verilmesi için girişimde bulunacağız." dedi.

Gül'ün öğrencisi olduğu Küçükçekmece'deki Halkalı Güneş Ortaokulu önüne bazı partililerle gelen Özdağ, barikatla kapatılan yolun açılmasını talep etti.

Özdağ, polis amiri ile yaptığı konuşmanın ardından okula girişine izin verilmemesi üzerine barikatın önünde basın açıklaması yaptı.

Bu okulda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Samet Gül'ün Suriyeli çeteleşmiş bir grup tarafından öldürüldüğünü iddia eden Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak bu davanın takipçisi olacağız. Bu okula Samet'in adının verilmesi için girişimde bulunacağız. Bu cinayetin unutulmamasını istiyoruz ve bundan sonraki cinayet girişimlerinin de önünü alacak şekilde okullardaki çetelerin derhal dağıtılması ve bunlara karşı sert önlemler alınmasının da takipçisi olacağız." diye konuştu.

Kızların ve çocukların sokakta rahat dolaşamadığını savunan Özdağ, Türk milletine söz verdiklerini, bir sene içinde bütün sığınmacı ve kaçakları vatanlarına yollayacaklarını kaydetti.

Olay

Polis ekipleri, Halkalı'daki ortaokulda 23 Eylül'de çıktığı teneffüste fenalaşan ve ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Samet Gül'ün ölümüyle ilgili çalışma başlatmıştı.

Gül'ün yaşamını yitirmeden yaklaşık yarım saat önce aynı okulda öğrenci olan M.N.O. ile kavga ettiğini belirleyen ekipler, çocuğu gözetim altına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Samet Gül'ün kalp hastası olduğu öğrenilmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Zafer Partisi, Küçükçekmece, Ümit Özdağ, Samet Gül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ, Samet Gül'ün öldüğü okulun önünde basın açıklaması yaptı Açıklaması - Son Dakika

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