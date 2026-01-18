Zara'da Kar Festivali Coşkusu - Son Dakika
Kültür Sanat

Zara'da Kar Festivali Coşkusu

Zara\'da Kar Festivali Coşkusu
18.01.2026 13:21
Zara'da düzenlenen festivalde yarışmalar yapıldı, katılımcılara ikramlar sunuldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde kar fesivali düzenlendi.

Zara Belediyesi tarafından Avukat Galip Ergüt Mesire Alanı'nda ilk kez düzenlenen festivalde, en güzel kızak tasarımı, kızak kayma, geleneksel kızakla kayma ve halat çekme yarışmaları gerçekleştirildi.

Çocukların, aileleri, yetişkinler ve ilçe protokolüyle birlikte yarıştığı etkinliklerde, katılımcılara sucuk ekmek ve ayran ikramında bulunuldu.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda, halaylar çekildi, müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, okulların ara tatile girmesinin ardından çocuklara karne hediyesi olarak festivali gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çeşitli oyunlar, kayak yarışmaları ve sucuk ekmek ikramıyla günü tamamladıklarını belirten Çelik, "Sevgili gençlerimizin derslerindeki başarısına bir ödül olarak takdim ettik. Çocukluk yıllarımızda her sokakta, her caddede kızaklar ellerimizde kayak gerçekleştiriyorduk. Geçmiş kültürlerimizi yaşatmak adına hem de gençlerimize bir eğlence, bir stres atmaları noktasında programımızı gerçekleştirdik. Mevsimler elverdiği müddetçe her yıl bunu geleneksel hale getirip kış festivalimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe, Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

