Son Dakika Haberleri: Zara'da Kösedağ zirve yürüyüşü yapıldı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Zara'da Kösedağ zirve yürüyüşü yapıldı

1 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde Kösedağ zirvesine yürüyüş düzenlendi.

Zara'da Kösedağ zirve yürüyüşü yapıldı, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde Kösedağ zirvesine yürüyüş düzenlendi.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Zara Kaymakamlığı tarafından Kösedağ'a zirve yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Sayın önderliğinde, Şafaklı köyünden başlayan yürüyüş, Kösedağ İkisivri mevkisinde sona erdi.

Yürüyüş sonrası AA muhabirine açıklama yapan Mehmet Sayın, "Sivas Kongresinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Zara ilçemizde etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün de bir yürüyüş gerçekleştirdik. Kösedağ'ın zirvesindeyiz. Yürüyüşe katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yürüyüşe Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK), Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) üyeleri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Sayın, Sivas, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinden izinle çıkan adam, barışma teklifine olumlu yanıt vermeyen imam nikahlı eşini önce bıçakladı ardından kızgın yağ ile yaktı
Küçükçekmece'de sevgilisinin dehşeti yaşattığı kızın annesi, yaşananları anlattı CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'den fayton açıklaması: Kaldırmak çok zor Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 13:59:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zara'da Kösedağ zirve yürüyüşü yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]