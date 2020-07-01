Zara'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Zara'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı düzenlendi.

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Zara Kaymakamı Mehmet Sayın başkanlığında Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde bir araya geldiklerini belirten Sayın, "Salgın döneminde bugüne kadar sosyal vefa ekiplerimiz, sağlık çalışanlarımız, güvenlik kuvvetlerimiz, muhtarlarımız canla başla çalıştılar, vatandaşlarımızın hizmetine koştular." dedi.

Köylerde içme suyu sorununu çözmek için su saati uygulamasına geçilmesini planladıklarını aktaran Sayın, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar köylerimizde su sayacı uygulaması yapılmadı. Bu yıl içerisinde veya önümüzdeki yıl bir kaç köyümüzde pilot olarak su sayacı uygulamasına geçeceğiz. Bu sayede köy tüzel kişiliklerine düzenli bir gelir sağlanırken, içme suyunun dikkatli kullanımını sağlamış olacağız."

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ise belediye olarak yapılan anlaşmayla köylerde çöp alımlarını sürdürdüklerini söyledi.

Nüfusu belli oranın üstünde olan köylerin çöplerini aldıklarını dile getiren Çelik, "Köye gelen görevlilerimize kolaylık olması için çöp konteynerlerinin yol güzergahlarında, araçlarımızın girebileceği yerlerde olmasına dikkat edilmesi hizmeti kolaylaştıracaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 7 muhtarın aday olduğu encümen seçimlerinde oyların çoğunluğunu alan Iğdır köyü muhtarı Süleyman Sarıtaş ile Kızılkale köyü muhtarı Düzgün Gülsoy, encümen üyeliklerine seçildi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Mehmet Sayın, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zara'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

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