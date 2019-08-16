Son Dakika Haberleri: Zarif: İran tankerinin alıkonulması yüzde yüz yasa dışıydı
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Zarif: İran tankerinin alıkonulması yüzde yüz yasa dışıydı

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cebelitarık yönetimince hakkında 'serbest bırakılma kararı' verilen Grace 1'in alıkonulmuş olmasının 'yüzde yüz yasa dışı' olduğunu söyledi.

Zarif: İran tankerinin alıkonulması yüzde yüz yasa dışıydı, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cebelitarık yönetimince hakkında 'serbest bırakılma kararı' verilen Grace 1'in alıkonulmuş olmasının 'yüzde yüz yasa dışı' olduğunu söyledi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Cevad Zarif'in sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, " İngiltere'nin İran tankerini alıkoyma eylemini protesto eden İran'ın, Londra Büyükelçiliği'nin İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na ilettiği notada, tankerin varış yeri net olarak belirlenmiş ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının İran için geçerli olmadığı açıklanmıştır (Çoğu Avrupalı ülke de aynı kanaatte). Hiçbir şey tankerin alıkonulmasının yüzde yüz yasa dışı olduğu gerçeğini değiştirmiyor" ifadeleri kullandığını duyurdu.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği iddiasıyla İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi de geminin serbest bırakılması yönünde dün karar vermişti.


Cebelitarık, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:10 Kaynak: DHA
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