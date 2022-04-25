"Zebun", 29 Nisan'da vizyona girecek - Son Dakika
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"Zebun", 29 Nisan'da vizyona girecek

25.04.2022 12:49
"Zebun", 29 Nisan'da vizyona girecek

Mesut Erbaş ile Hakan Yusufoğulları'nın yazıp yönettiği "Zebun" adlı film, 29 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Mesut Erbaş ile Hakan Yusufoğulları'nın yazıp yönettiği "Zebun" adlı film, 29 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

ZER Film ile HM Productions'un yapımını üstlendiği korku türündeki filmin başrollerini Sema Şimşek ve Hakan Akgün paylaşıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Murat Ercanlı, Serap Ağalar, Orçun Çınar, Selin Yiğit, Gül Arcan, Afrikalı Ali olarak anılan radyocu Ali Şentürk, Almina Kahraman ve Güney Kılıç yer alıyor.

Yaşanmış gerçek bir hikayeden esinlenerek beyaz perdeye uyarlanan filmin konusu özetle şöyle:

"Kenan evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Bir iş seyahatinden dönüşte bir takım gariplikler yaşamaya başlar. Yaşadıklarını ilk önce yoğun iş temposu ve yorgunluk olarak düşünen Kenan, gördüğü şeylerin halüsinasyon olmaktan çıktığını anladıktan sonra durumu yakın arkadaşı Burak'a anlatır. Burak'ın da desteğiyle önce psikoloğa ardından bir hocaya giden Kenan, yaşadığı olaylarla yüzleşmek zorunda kalacaktır."

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Sema Şimşek, Nisan, Asker, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Zebun', 29 Nisan'da vizyona girecek - Son Dakika


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