Zekeriya Polat İçin Basın Açıklaması

Türk Büro-Sen Kütahya Şubesi üyeleri, Yalova'da görevi başındayken silahla saldırı sonucu öldürülen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat için basın açıklaması yaptı.
SGK Kütahya il binası önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklamayı yapan Türk Büro-Sen Kütahya Şubesi Başkanı Recep Yarar, avukat Polat'ı rahmetle andıklarını, ailesi ile mesai arkadaşlarının acısını paylaştıklarını belirtti.
Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Yarar, avukat Zekeriya Polat'ın adalet mücadelesinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.
Konuşmanın ardından Polat için dualar edildi.
