Son Dakika Haberleri: Zeki Çelik ve Merih Demiral gazetecilerin sorularını cevapladı
Son Dakika Spor Zeki Çelik ve Merih Demiral gazetecilerin sorularını cevapladı

Zeki Çelik ve Merih Demiral gazetecilerin sorularını cevapladı

1 saat önce

A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın açıklamaları İSTANBUL - A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenledikleri basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın açıklamaları İSTANBUL - A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenledikleri basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Zeki Çelik ve Merih Demiral gazetecilerin sorularını cevapladı

merih demiral, Zeki Çelik, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:13 Kaynak: AA
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