Zeki Çelik ve Merih Demiral gazetecilerin sorularını cevapladı
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A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın açıklamaları İSTANBUL - A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenledikleri basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:13 Kaynak: AA
A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın açıklamaları İSTANBUL - A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenledikleri basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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