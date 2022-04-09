Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Polis Haftası'nı resimleriyle kutladı - Son Dakika
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Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Polis Haftası'nı resimleriyle kutladı

09.04.2022 16:57
Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Polis Haftası'nı resimleriyle kutladı

Bursa'da, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polislerin zorlu görevlerini anlatan resim sergisi düzenledi.

Bursa'da, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polislerin zorlu görevlerini anlatan resim sergisi düzenledi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde açılan sergide, öğrencilerin öğretmenleri koordinesinde terörle mücadele birimi odaklı resim sergisinde birçok eser görücüye çıktı.

Özellikle bir polisin bir bebeği kucağında tutup, temsili olarak çizilen iki kanadın koruması altına almasının anlatıldığı resim beğeni topladı.

Polis Günü olan 10 Nisan'da sona erecek sergide görev alan 30 öğrenciye, resim malzemeleri ve iki günlük Kapadokya gezisi hediye edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Polis Haftası'nı resimleriyle kutladı - Son Dakika


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