Zelenskiy, Blinken ve Austin'le görüşmesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Zelenskiy, Blinken ve Austin'le görüşmesini değerlendirdi Açıklaması

25.04.2022 09:37
Zelenskiy, Blinken ve Austin'le görüşmesini değerlendirdi Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ile Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların güçlendirilmesini görüştüklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ile Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların güçlendirilmesini görüştüklerini söyledi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin'in kritik dönemde gerçekleştirdiği ziyaretin Ukrayna için değerli ve önemli olduğunu kaydetti.

Ukrayna'ya yardımları için ABD'ye teşekkür eden Zelenskiy, "Blinken ve Austin'le, Ukrayna'ya yönelik savunma yardımları, mali destekleri ve güvenlik garantilerini ve Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesini görüştük." bilgisini verdi.

YORUMLAR
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Rusya: ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya sevk edilen silahların deposunu vurduk Rusya: ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya sevk edilen silahların deposunu vurduk Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Rusya'nın Ukrayna işgali ile kalacağını düşünmüyorum. Moldova'ya kadar koridor açmak istiyorlar' dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Rusya'nın Ukrayna işgali ile kalacağını düşünmüyorum. Moldova'ya kadar koridor açmak istiyorlar' dedi.

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Kaynak: AA

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