Zelenskiy'den Üçlü Müzakereler Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü müzakerelerin haftaya devam edebileceğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya, Ukrayna ve ABD'nin katılımıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de iki gün boyunca yürütülen üçlü müzakerelerin sona erdiğini belirtti.

Yapılan görüşmeler hakkında Ukrayna heyetinden bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, "Bu, uzun bir aradan sonra ilk kez gerçekleşen, iki günlük bir üçlü toplantı formatıydı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, bugün gerçekleşen görüşmelere askeri yetkililerin de katıldığını kaydederek, "Birçok konu ele alındı. Görüşmelerin yapıcı olması önemli." ifadesine yer verdi.

Görüşmelerin ana konusunun, savaşı sona erdirmek için olası parametreler olduğunun altını çizen Zelenskiy, "ABD tarafı, savaşın sona ermesinin parametrelerinin ve bunun için gerekli güvenlik koşullarının onaylanması için olası formatlar konusunu gündeme getirdi. Bu günlerde yapılan görüşmelerin ardından tüm taraflar, başkentlerinde müzakerelerin her bir yönü hakkında rapor verme ve liderlerle daha sonraki adımlar konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

Üçlü görüşmelerin haftaya sürebileceğini vurgulayan Zelenskiy, ordu yetkililerinin, olası görüşmelerde ele alınacak konuları belirlediğini aktararak "Ukrayna barış ve güvenlik için çalışıyor. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, üçlü müzakerelere ev sahipliğini yaptığı için BAE'ye teşekkür etti.