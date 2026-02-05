Zelenskiy: Müzakereler ABD'de Sürebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zelenskiy: Müzakereler ABD'de Sürebilir

05.02.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın lideri Zelenskiy, Rusya ile ABD ve Ukrayna arasında müzakerelerin ABD'de devam edebileceğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yakın gelecekte ABD'de sürebileceğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, savaşın bitirilmesi amacıyla ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerin 4-5 Şubat'ta yapılan yeni turunu değerlendirdi.

Söz konusu görüşmeler sonucu Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişiminin yapıldığını hatırlatan Zelenskiy, esir takası sürecinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy, Abu Dabi'deki toplantılara katılan Ukrayna müzakere heyeti Kiev'e döndüğünde daha fazla ayrıntıyı kendilerinden öğreneceğini belirterek, "Sonraki görüşmelerin yakın gelecekte yapılmasının planlandığı söylenebilir. Muhtemelen ABD'de." diye konuştu.

"Görüşmeler yapıcıydı"

Üçlü müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık yapan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abu Dabi'de iki gün süren görüşmeleri değerlendirdi.

Umerov, "Görüşmeler yapıcıydı ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli koşulların oluşturulmasına odaklandı." ifadesini kullandı.

Görüşmeler sonucu 5 ay aradan sonra esir takasının tekrar yapılmasının mümkün olduğunu kaydeden Umerov, "Heyetler iki gün boyunca, ateşkesin uygulanması ve çatışmaların sona ermesinden sonraki sürecin izlenmesi de dahil olmak üzere hala çözülmemiş konular üzerinde kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler, ilgili başkentleri bilgilendirme ve önümüzdeki haftalarda üçlü görüşmelere devam etme konusunda anlaştı." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Müzakereler ABD'de Sürebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

22:22
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
21:44
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
21:21
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 22:40:38. #7.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Müzakereler ABD'de Sürebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.