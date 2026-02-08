Zelenskiy: Rusya'nın Saldırıları Artıyor - Son Dakika
Dünya

Zelenskiy: Rusya'nın Saldırıları Artıyor

08.02.2026 14:49
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya son bir haftada 116 füze ve 2 bin İHA ile saldırdığını açıkladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya son bir hafta içinde 116 füze, 1200 güdümlü bomba ve 2 binin üzerinde insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik son bir haftada gerçekleştirdiği hava saldırılarla ilgili açıklamada bulundu. Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'daki enerji, lojistik ve sivil altyapıyı hedef almaya devam ettiğini belirterek, son bir hafta içinde ülkesine yönelik saldırılarda farklı tipte 116 füze, 1200 güdümlü bomba ve 2 binin üzerinde İHA kullanıldığını öne sürdü.

Savaşın sona erdirilmesi için müzakereler sürerken Rusya'nın saldırılara devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, dünyadan tepki gelmeyince saldırıların daha da yoğunlaştığını bildirdi. Zelenskiy, "Rusya, dün Ukrayna'ya 40'a yakın füze ve 400'ün üzerinde İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Bu silahların kullanımı, Rusların yaptırımları deldiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Ukrayna, Rusya, Dünya

