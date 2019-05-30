Zenit'in Kupa Geçit Töreni
1 saat önce
Zenit’in 2018/19 sezonunda kulüp tarafından kazanılan RPL ödülünü geçit törenini izleyin. Branislav Ivanovic ve Artem Dzyuba'nın da bulunduğu kadro, Zenit taraftarları ile birlikte nehre doğru yol alıyor ve bankaların kutlamalara katılmasını bekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:06
Zenit'in 2018/19 sezonunda kulüp tarafından kazanılan RPL ödülünü geçit törenini izleyin. Branislav Ivanovic ve Artem Dzyuba'nın da bulunduğu kadro, Zenit taraftarları ile birlikte nehre doğru yol alıyor ve bankaların kutlamalara katılmasını bekliyor.
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