Son Dakika Haberleri: Zenit'in Kupa Geçit Töreni
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Zenit'in Kupa Geçit Töreni

1 saat önce

Zenit’in 2018/19 sezonunda kulüp tarafından kazanılan RPL ödülünü geçit törenini izleyin. Branislav Ivanovic ve Artem Dzyuba'nın da bulunduğu kadro, Zenit taraftarları ile birlikte nehre doğru yol alıyor ve bankaların kutlamalara katılmasını bekliyor.

Zenit'in 2018/19 sezonunda kulüp tarafından kazanılan RPL ödülünü geçit törenini izleyin. Branislav Ivanovic ve Artem Dzyuba'nın da bulunduğu kadro, Zenit taraftarları ile birlikte nehre doğru yol alıyor ve bankaların kutlamalara katılmasını bekliyor.
Zenit'in Kupa Geçit Töreni
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:06 
Branislav Ivanovic, Zenit, Spor
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