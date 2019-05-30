Zenit'in Kupa Geçit Töreni

Zenit'in 2018/19 sezonunda kulüp tarafından kazanılan RPL ödülünü geçit törenini izleyin. Branislav Ivanovic ve Artem Dzyuba'nın da bulunduğu kadro, Zenit taraftarları ile birlikte nehre doğru yol alıyor ve bankaların kutlamalara katılmasını bekliyor.