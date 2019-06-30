Zerrin Özer ve Gökhan Türkmen Bursa'da sahne aldı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Zerrin Özer ve Gökhan Türkmen aynı sahneyi paylaştı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:05 Kaynak: AA
adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Zerrin Özer
ve Gökhan Türkmen
aynı sahneyi paylaştı.
Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki Açıkhava Tiyatrosu
'ndaki konser öncesi Bursalı müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.
Gecede ilk olarak sahne alan Türkmen, ilk ve son albümünden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.
Kariyeri boyunca birçok albüme imza atan Özer, özgün tarzıyla yerli ve yabancı şarkıları seslendirdi.
Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan sanatçılar uzun süre alkışlandı.
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