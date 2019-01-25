Zeybek'ten Başkan Yıldırım'a Tebrik

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Avukat Emine Zeybek,Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ı ziyaret etti. Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen ziyarette Av. Emine Zeybek, 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ı tebrik etti. Zeybek; "Karamürsel'de güzel yatırımlar ve çalışmalarda bulundunuz. Karamürsel halkının desteği ve güveni önümüzdeki seçimler içinde sizinle. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek; "İlçemizde güzel yatırımlara imza attık. Söz verdiğimiz projelerimizi teker teker gerçekleştirdik. Hedefimizde bir dönem daha güzel yatırımlara imza atmak var. Ben bu yolu bana nasip eden Rabbimize şükür ederek, bana güvenen ve desteklerini esirgemeyen aileme, parti büyüklerimize ve halkımıza teşekkür ederim" dedi.

SKM PROGRAMLARINA KATILDI

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Avukat Emine Zeybek belediye Başkanlığında gerçekleştirilen ziyaretin ardından Başkan İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel ve Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ile birlikte ilçede birtakım ziyaretler gerçekleştirdi.