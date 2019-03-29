Son Dakika Haberleri: Zeybekci'den Sokak Konseri

Zeybekci'den Sokak Konseri

1 saat önce

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında sokak müzisyenlerini kırmayarak "İzmir'in Kavakları" adlı şarkıyı seslendirdi.

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AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında sokak müzisyenlerini kırmayarak " İzmir'in Kavakları" adlı şarkıyı seslendirdi.

4 aydır İzmir sokaklarını adım adım gezen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin bu ziyaretlerinde neşeli görüntüler oluşuyor. Eşi Ayşen Zeybekci ile Kemeraltı turuna çıkan Zeybekci, Şadırvanaltı Camisi'nin arkasında, sokak şarkıcılarıyla karşılaştı. Klarnet, akordiyon, keman, darbuka ve tef çalan grubu kırmayan Zeybekci, çaldıkları şarkılara eşlik etti. Nihat Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ve AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu, "İzmir'in Kavakları" adlı şarkıyı hep birlikte söyledi. Çevrede toplanan İzmirliler ise Zeybekci'yi alkışladı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:51 Kaynak: İHA

Nihat Zeybekci, AK Parti, İzmir, Politika
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