Zeydan Karalar Adana\'ya Döndü

06.02.2026 06:01
Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tahliyesinin ardından Adana'da karşılandı.

ZEYDAN KARALAR ADANA'YA GELDİ

'Aziz İhsan Aktaş' suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tahliyesinin ardından Adana'ya geldi. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yüzlerce partili tarafından büyük sevgi seliyle karşılanan Karalar, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın enkaz alanındaki anma törenine gideceğini, orada coşkulu bir karşılamanın yapılmamasını, insanların acı günü olduğunu söyledi.

Partililerin, "Adana'nın guru Zeydan Karalar" sloganlarıyla konuşmasını sık sık kestiği Karalar, "Türkiye'nin gururu sizlersiniz. Türkiye'nin gururu 50 derecede bin 100 kilometreyi adalet adına yürüyen gençlerdir. Bundan sonra birlikteyiz. Cumartesi günü Genel Başkanımız da gelecek, hep beraber buluşacağız inşallah" dedi. Karalar ve partililer, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

Kaynak: DHA

