Zeynep Sönmez, Avustralian Open'da Tarih Yazdı!

18.01.2026 12:19
Zeynep Sönmez, dünya 11 numarası Alexandrova'yı yenerek Avustralian Open'da ikinci tura çıktı.

SEZONUN ilk Grand Slam turnuvası Avustralian Open'da, elemelerden ana tabloya yükselen milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'yı 7-5, 4-6, 6-4 yenerek kariyerinin en büyük galibiyetlerinden birini elde etti ve adını turnuvanın ikinci turuna yazdırdı.

Zeynep WTA sıralamasında 112'nci basamakta yer alırken; tecrübeli tenisçi Alexandrova Grand Slamlerde daha derin turlar görmüş, dünya 11 numarası olarak korta çıktı. Maçın ilk setinde Sönmez, Alexandrova karşısında agresif pas oyununu ve sağlam servis performansı gösterdi. Sert ve derin toplarla Alexandrova üzerinde baskı kurdu. Zeynep Sönmez ilk sette Alexandrova karşısında 2-5 geriden gelip iki set puanı kurtararak ilk seti 7-5 ile hanesine yazdırdı.

Sönmez ikinci sete servis kırarak başladı. Alexandrova'nın karşı atakları ve rallileri, Sönmez'in üst üste kısa hatalar yapmasına neden oldu. Setin sonlarına doğru Alexandrova artık kısa toplarda daha agresif oldu ve bu seti 6-4 kazanarak setlere eşitlik getirdi.

Final setinde Sönmez, servis kırma fırsatlarını iyi değerlendiren taraf oldu ve önemli anlarda agresif dönüşlerle rakibinin servislerini bozdu. Alexandrova ise tecrübesine rağmen Sönmez'in temposuna cevap vermekte zorlandı ve Sönmez karar setine 6-4 ile noktayı koydu.

Bu galibiyetle Zeynep Avustralian Open'da teklerde ikinci tura yükselen ilk kadın Türk tenisçi olarak kayıtlara geçti. Sönmez ikinci turda Anna Bondar- Elizabeth Mandlik maçının galibi ile oynayacak.

Kaynak: DHA

Zeynep Sönmez, Dünya, Spor, Son Dakika

