Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

03.12.2020 16:25

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Altun, memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK/ YPG terör örgütünün saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Altun, memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Altun'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Nusaybin ilçesi kırsal Tepealtı Mahallesi'ne getirildi.

Naaşı katafalka konulan şehidin, öz geçmişi okundu.

Törende, şehidin babası Şükrü Altun, 4 ay önce evlendiği eşi Esra Altun, kardeşleri ve yakınları naaşa sarılıp Kürtçe ağıt yaktı.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik dua okudu. Şehidin cenazesi, helallik alınarak aile mezarlığında toprağa verildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, şehidin babasına öptüğü Türk bayrağını ve fotoğrafını verdi.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yılmaz ve Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir de katıldı.

Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı, Mardin, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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