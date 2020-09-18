Zeytin ve zeytinyağı gıda üretimi yapan işletmeler denetlendi - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin zeytinyağı ve gıda maddesi üreten işletmeler denetlendi.

İlçe kaymakamı Turgay Ünsal ve ilçe tarım ve orman müdürü Recep Özbudak'ın da katılımıyla zeytin zeytinyağı alanında faaliyet yürüten firmalar ziyaret edilerek yapılan denetimlerde maske, mesafe, hijyen, üretim izni ve son kullanma tarihi gibi konulara bakıldı.

İşletme sahipleri ve çalışanları yeni tip koronavirüse (Kovid -19) karşı daha dikkatli olmaları ve maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Gerçekleştirilen denetimler hakkında gazetecilere açıklama yapan kaymakam Ünsal; "İlçemizde Kaymakamlığımız koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerimizce gerekli hijyen tedbirleri alınarak ilçemizdeki gıda üretim yerleri ve satış yerlerinde gereken hijyenik önlemlere ilişkin denetimler gerçekleştirilmektedir." dedi.

Ünsal; kontrol görevlilerince tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması için İlçe sınırlarında bulunan üretim, satış ve toplu tüketim olmak üzere bütün gıda işletmelerine rutin aralıklarla denetim, numune alma denetimi, Alo 174 şikayet ve ihbar denetimleri yürütüldüğünü söyledi.

2020 yılının başından bu yana ilçede 3 bin 40 denetim yapıldığını kaydeden Ünsal sözlerini şöyle sürdürdü; "Vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla durmaksızın denetimlerimiz devam etmektedir. Bununla birlikte pandemi süreci boyunca bütün hijyenik önlemler alınarak işletmelerimiz korona tedbirleri kapsamında bilgilendirilmektedir."