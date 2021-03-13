Zeytin yeterli soğuk almadı, üretici de ürün endişesi başladı - Son Dakika

Zeytin yeterli soğuk almadı, üretici de ürün endişesi başladı

13.03.2021 11:59
Zeytin yeterli soğuk almadı, üretici de ürün endişesi başladı, System.String[]

BALIKESİR'in önemli zeytin üretim merkezi Edremit Körfezi'nde, kış sezonunun ılık geçmesiyle zeytin ağacı yeterli soğuğu alamadı.

BALIKESİR'in önemli zeytin üretim merkezi Edremit Körfezi'nde, kış sezonunun ılık geçmesiyle zeytin ağacı yeterli soğuğu  alamadı. Zeytin ağacının yıllık bin saat soğuklama ihtiyacı olduğunu belirten Ziraat Mühendisi Mehmet Balcı, bu sene yaklaşık 500 saat soğuklama olduğunu belirterek, "Bu durumda zararlı bakteriler ölmüyor ve bu da ürüne yansıyor. Genel olarak Edremit Körfezi'nde son yıllarda yeterli soğuklama olmuyor ve rekolte de bu nedenle azalma oluyor" dedi.

Meyve ağaçları, mahsul ve çiçek zamanında çeşitli zararlılardan korunmak için kış döneminde belli bir derecenin altında soğuk havaya ihtiyaç duyuyor. Bunun için Edremit Körfezi'ndeki zeytin ağaçlarının ise, 7.1 derecenin altında en az bin saat geçirmesi gerektiği belirtildi. Son 5-6 yıldan bu yana gerekli soğuk havanın sağlanamadığını belirten Ziraat Mühendisi Mehmet Balcı, "Meyve ağaçlarında soğuklama ihtiyacı diye fizyolojik bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı kısaca anlatmak gerekirse, ağaçlar mahsul yaptığında, mahsul gelişirken birtakım maddeler oluşuyor ağaç bünyesinde. Ağaç bir de ürünü bol verdiyse bu maddelerin miktarı fazla oluyor. Bu tip maddeler ket vurucu maddelerdir. Yani önümüzdeki yılın mahsulünü engelleyecek olan maddelerdir. Ağaçların bu tip maddeleri bertaraf edebilmek, yok edebilmek için soğuklama ihtiyacı denen iklimsel bir olaya ihtiyacı var. Bu ihtiyaç da 7.1 derecenin altında saat olarak geçen toplam süredir. Bizim bölgemizde, Edremit yağlık çeşidi zeytinimizin soğuklama ihtiyacı bin saattir. Yani kış sezonunda 7.1 ve altında geçen toplam sıcaklığın en az bin saat olması gerekir" dedi.

MAHSULÜ AZALTIYOR

Bin saatin yakalanamaması durumunda bir sonraki senenin etkilendiğini söyleyen Balcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer ağaç bin saati geçirirse bünyesindeki bu maddeleri yok edecektir ve sonraki meyve döneminde açan çiçekler üretken olacak ve meyve bağlayacaktır. Birçok yıllarda görürüz ağaçlar çok çiçek açar, ancak mahsul bağlamadan bu çiçekleri döker. Az bir miktar meyve bağlar. Bunun sebebi kış soğuklamasının gerekli saate ulaşmamış olmasıdır. Küresel iklimden dolayı özellikle son 5-6 yıldır bölgemizde bin saatlik soğuk havayı pek bulamıyoruz. Özellikle de sahile yakın bölgelerde. Bu nedenle de ürünümüzde ciddi bir azalma var. Bu yıl yaklaşık 460 saat kadar bir soğuklama oldu. Cemreler düştü. Bundan sonra havalar ısınacaktır. Bu soğuklama süresinin bin saati bulması pek mümkün görünmüyor. Bu da önümüzdeki yıl mahsulde ciddi bir azalma, eksiklik göreceğiz anlamına geliyor."

Zeytin üreticisi Mehmet Öngen ise, "Kar yağışı tüm canlılar için önemli bir konu. Karın yavaş yavaş eriyip toprağa nüfus etmesi tüm canlılara, özellikle de kökü bir hayli derinde olan zeytin ağacına da büyük bir katkı sağlıyor. Öte yandan havanın soğuk gitmesi, zeytinin mahsul ve çiçek döneminde maruz kaldığı virüs ve bakterilerin ölmesini ve daha sağlıklı olmasını sağlıyor" diye konuştu.

Zeytin yeterli soğuk almadı, üretici de ürün endişesi başladı
Zeytin yeterli soğuk almadı, üretici de ürün endişesi başladı
Zeytin yeterli soğuk almadı, üretici de ürün endişesi başladı
Zeytin yeterli soğuk almadı, üretici de ürün endişesi başladı
Zeytin yeterli soğuk almadı, üretici de ürün endişesi başladı

Edremit Körfezi, Balıkesir, Edremit, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytin yeterli soğuk almadı, üretici de ürün endişesi başladı - Son Dakika


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