Zeytinburnu'nda akşam pazarı ucuzluğu sabaha çekildi - Son Dakika

Zeytinburnu'nda akşam pazarı ucuzluğu sabaha çekildi

14.11.2020 14:41

Zeytinburnu'nda akşam pazarı ucuzluğu sabaha çekildi Pazar esnafına HES kodu denetimi gerçekleştirdi Zeytinburnu Belediyesi, akşam saatlerinde semt pazarı tezgahlarındaki ucuzluk nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmak için akşam pazarını sabaha çekti.

Zeytinburnu'nda akşam pazarı ucuzluğu sabaha çekildi

Pazar esnafına HES kodu denetimi gerçekleştirdi

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi, akşam saatlerinde semt pazarı tezgahlarındaki ucuzluk nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmak için akşam pazarını sabaha çekti. Korona virüsle mücadele kapsamında pazar esnafına HES kodu denetimi yapıldı.

Zeytinburnu Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında semt pazarlarında esnafa yönelik HES kodu denetimi gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerince yürütülen denetime Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı. Akşam pazarı ucuzluğundan faydalanmak için vatandaşların oluşturduğu yoğunluğu azaltmaya yönelik yürütülen çalışmayla 10.00 ile 14.00 saatleri akşam pazarı fiyatlandırmasına geçildi. Semt pazarlarında sigara kullanımının engellenmesi, HES kodu denetimi ve akşam pazarı uygulamasıyla korona virüsün yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Pazar alışverişine çıkan vatandaşlar da fiyatların uygun olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri pazarcı esnafına 'HES' kodu denetiminde temaslı oldukları tespit edilen pazarcı esnafına 3 bin 150 lira para cezası uygulandığını söyledi.

"Bütün pazarcı esnafın HES kodlarını aldık"

Denetime katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığımız ve İstanbul İl Pandemi Kurulu pazarlarda yeni tedbirlere karar verdi. Bunlardan bir tanesi pazarcı esnafının HES kontrolüyle pazar tezgahını açması. Biz Zeytinburnu'nda pazarcı esnafımızla birlikte iş birliği yaptığımız çalışmada bütün pazarcı esnafın HES kodlarını aldık. Her gün hangi semtte pazar kurulacaksa o esnafımızın HES kontrolü yapılıyor ve pozitif ya da temaslı olması durumunda burada çalışmasına ve tezgah açmasına izin vermiyoruz. Birinci tedbir bu" dedi.

"Saat 14: 00'a kadar indirimli fiyat uygulanmasına geçtik"

Başkan Arısoy konuşmasının devamında, "İkinci tedbir, hepinizin bildiği gibi aslında pazarlarda korona virüsle mücadelede başından itibaren maske ve mesafe kontrolü yapılıyordu fakat yine de akşama doğru girişlerimizde bir kuyruk ve pazar içinde bir yoğunluk meydana geliyordu. Bunu aşmak için yine pazarcı esnafımızla birlikte yaptığımız çalışmayla saat 14: 00'a kadar indirimli fiyat uygulanmasına, 14: 00'dan sonra ise normal fiyat uygulamasına geçtik. Zaten büyük oranda hemşerilerimizin pazar alışverişlerini erkene aldıklarını memnuniyetle görüyoruz. Akşamki yoğunluğu önleyince biraz daha inşallah pazar daha güvenli hale gelecek" ifadelerini kullandı.

"Pazar içinde ve çevresinde sigara içilmesine müsaade etmeyeceğiz"

Sigara yasağının kontrolü için de çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Arısoy, "Burada pazar süresince pazarın kurulduğu çevrede hem esnafımız hem de hemşerilerimizin sigara içmelerine müsaade etmeyeceğiz. Biliyorsunuz sigara içme bahanesiyle maske çıkıyordu. Bu da önemli bir tedbir. Zeytinburnu'nda bütün pazarlarımızda inşallah bunları uygulayacağız ve Zeytinburnu Pazarları daha güvenli olacak" şeklinde konuştu.

"Sağlık açısından akşam yoğunluğunu biz de istemiyoruz"

Zeytinburnu semt pazarı esnafı Osman Gülcan, "Zaten sabahtan fiyatlarımızı uygun tutuyoruz. Akşamüstü milletin yığılmasına mahal vermiyoruz. Fiyatlarımız uygun. Ekibimi biraz çoğalttık. Hızlı çalışıyoruz. Seçtiğimiz ürünleri müşterinin istediği şekilde veriyoruz. Yani milletin akşamüstü gelmesi gibi bir şey kalmadı artık. Sabahtan zaten fiyatlarımız en uygun, en makul şekilde satıyoruz. Ürünlerin fiyatlarına en dibe çekmeye çalıştık. Akşamüstü pazarı diye bir şey bence artık kalmadı. Sabahtan birazdan uygun verdiğimiz için sıkıntı yok. Sağlık açısından akşam yoğunluğunu biz de istemiyoruz. E-devleti açıyoruz. Bütün bilgilerimiz çıkıyor. HES kodlarımız alıyoruz. Zaten dün de yapıldı. Bugün, sabah, öğlen ve akşam üç öğün yapılıyor. Zabıta ekipleri sıkı denetim yapıyor. Maske denetimi, mesafe denetimi yapılıyor" diye konuştu.

Zeytinburnu'nda akşam pazarı ucuzluğu sabaha çekildi
Zeytinburnu'nda akşam pazarı ucuzluğu sabaha çekildi
Zeytinburnu'nda akşam pazarı ucuzluğu sabaha çekildi
Zeytinburnu'nda akşam pazarı ucuzluğu sabaha çekildi

Zeytinburnu, Koronavirüs, Sigara, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda akşam pazarı ucuzluğu sabaha çekildi - Son Dakika


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