Zeytinburnu'nda eski eşini öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bıçağı kaçarken yere attığı ve taksiyle Edirne istikametine gittiği tespit edilen şüpheli Mohammad T. Keşan 'da yakalandı.

Haideri'nin sokakta tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandığının tespit edilmesi üzerine ekipler, zanlının ölen kadının eski eşi Mohammad T. olduğunu belirledi.

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