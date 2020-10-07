Zeytinburnu'nda HES kodlu kültür sanat sezonu açılıyor - Son Dakika

Zeytinburnu'nda HES kodlu kültür sanat sezonu açılıyor

07.10.2020 15:25
Zeytinburnu'nda HES kodlu kültür sanat sezonu açılıyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi, 2020-2021 sezonunda sanatseverleri yeniden ağırlamaya başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi, 2020-2021 sezonunda sanatseverleri yeniden ağırlamaya başlayacak.

Açılışı 9 Ekim'de yapılacak yeni sezonda salonların kapasitesi yarıya indirilip, bina içinde maske, mesafe, temizlik kuralları uygulanacak.

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun açılış programında konser vereceği sezonun etkinliklerine katılımda HES kodu zorunlu olacak.

Yeni sezonun ilk etkinliği ise Mehmet Çebi koleksiyonundan faydalanarak hazırlanan Hattat Ahmet Bursalı'nın "Şifa" isimli sergisi olacak.

Hüsn-i hat sanatına getirdiği yeni ve özgün yorumlarıyla tanınan Bursalı'nın şifa ayetleri icralarının yer aldığı sergi, 22 Kasım'a kadar Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

Ziya Gökalp anılacak

Samet Karagöz'ün düzenlediği "Yüzyüze İmza ve Söyleşi" programının bu ayki konuğu yazar Tarık Tufan olurken, Ömer Türker "İslam Düşüncesi", Ekrem Demirli "Tasavvuf ve Şiir", Asım Öz "Kavramların İzinde", Cemal Şakar "Edebiyat Ne Söyler" programlarına bu yıl da devam edecek.

Yusuf Turan Günaydın'ın "Kitaphane Söyleşileri"ne başlayacağı ekim ayında, Bünyamin Yılmaz "Konuşmalar" başlıklı programda Hüsrev Hatemi'yi ağırlayacak.

Bu yıl ilk defa Murat Çekin moderatörlüğüyle başlayan "Müzikli Söyleşi" programının ilk konuğu Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi piyanist-mu¨zikolog Doç. Dr. Evren Kutlay olacak.

Fikir adamı, sosyolog ve tarihçi Ziya Gökalp, vefatının 96'ncı yılında, moderatörlu¨ğu¨nu¨ Prof. Dr. İsmail Coşkun'un gerçekleştireceği, Prof. Dr. Yu¨cel Bulut, Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Prof. Dr. Murteza Bedir'in sunum yapacağı panelle anılacak.

Zeytinburnu, İstanbul, Müzik, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda HES kodlu kültür sanat sezonu açılıyor - Son Dakika

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