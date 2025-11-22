Zeytinburnu'nda Silahlı Çatışma: İki Ölü - Son Dakika
Zeytinburnu'nda Silahlı Çatışma: İki Ölü

22.11.2025 00:52
İstanbul Zeytinburnu'nda iş yeri sahibiyle tartışan iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş yerine gelen dört kişiden ikisi, iş yeri sahibiyle tartışma sonrası ateş açılmasıyla hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yaralandı. Polis, kaçan iki şüpheliyi arama çalışmalarına devam ediyor.

İŞ YERİNDEKİ KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU

Olay, saat 20.30 sıralarında İstanbul Zeytinburnu İlçesi Çırpıcı Mahallesi Modabağ A sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki bir iş yerinin önüne gelen 4 şahıstan Fatih A. ve Ümit Ö. içeri girdi. İş yeri sahibi H.A. ile içeri giren iki kişi arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken H.A., yanında bulunan silahla Fatih A. ve Ümit Ö.'ye ateş etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

O sırada iş yerinin dışındaki diğer iki kişi, içeri doğru ateş açtı. İki şahıs olay yerinden kaçarken yaşanan olayda, yan taraftaki dükkanın önünde duran bir kişi mermilerin isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatih A. ve Ümit Ö.'nün ise olay yerinde yapılan incelemede hayatlarını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerinden kaçan H.A., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin dükkanın önünden kaçan iki kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA

