Zeytinburnu'nda Taksici Bıçaklandı
Zeytinburnu'nda Taksici Bıçaklandı

Zeytinburnu'nda Taksici Bıçaklandı
07.12.2025 11:39
Zeytinburnu'nda husumetli olduğu kişiler tarafından bıçaklanan taksici Erhan Çiftçi hayatını kaybetti.

Zeytinburnu'nda bir taksici, iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişiler tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 08.15 sıralarında Telsiz Mahallesi 84/C Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksicilik yapan Erhan Çiftçi, işten çıktıktan sonra evine doğru gittiği sırada daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüphelilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Çiftçi'nin cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Erhan Çiftçi'nin taksici arkadaşı Tayfun Sülük, "Burada çalışan efendi bir arkadaştı. Başına nasıl böyle bir şey geldi bilmiyoruz. Artık kim yaptıysa çözülecek. Gece çalışmıştı, evine gitmiş" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

