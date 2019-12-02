Zigana Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçitlerden birisi olan Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı geçidinde kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Bölgeye gelen Arap turistler ise karda araçları kayınca korktukları için Zigana Kayak Merkezi'ne çıkmadı.



Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışının ardından Zigana Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu bölgeden geçen çok sayıda vatandaş beyaz cenneti andıran manzaranın tadını çıkarıp bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.



Denizden 2 bin 100 metre yükseklikte yer alan ve Türkiye'nin ilk kayak tesislerinden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezine gelen Arap turist kafilesi ise Zigana girişindeki tesislerde karın tadını çıkardı.



Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezine gelmek için Arap turistleri taşıyan 3 otobüs, kar yağışı nedeniyle hafif kayınca turistlerin korkması sonucu kayak merkezine gidemedi.



Zigana Tüneli girişinde bulunan tesislerin önünde ve yol üzerinde yürüyüş yaparak kar topu oynayan Arap turistler, bir süre burada eğlendikten sonra geri döndü.



"Geçen yıla göre kar biraz geç kaldı"



Zigana Gümüşkayak Kayak tesisi işletmecilerinden Abdullah Eroğlu, yeterli kar yağışı olmadığı için Zigana Dağı'nda bu yıl henüz kayak sezonunu açamadıklarını belirterek "Geçen yıla göre kar biraz geç kaldı. Ancak güzel bir kar yağışı gelecek gibi gözüküyor. Kayak sezonu henüz başlamadı. Kızakla belki kayılabilir ama kayak için biraz daha kara ihtiyacımız var" dedi.



Zigana Kayak Merkezi olarak anlaştıkları tur firmalarının peyderpey bölgeye geldiklerini kaydeden Eroğlu, "Dün akşam başlayan etkili kar yağışının ardından Zigana dağı bembeyaz örtüye büründü. Sezonluk anlaşma yaptığımız Arap firmalarından bir kısmı geldi ancak yolda yaşanan sıkıntıdan dolayı korktular. Karda araçla gitmek Arapları biraz korkutuyor. Karayolları ile görüştük ve yardımcı oldular ama o korkuyu yaşayınca misafirler tesise kadar çıkmadı, Zigana tünel girişinde karla oynamaya devam ediyorlar" dedi.



Bölgeye Arap kafilelerini getiren büyük firmalarla da anlaşma yaptıklarını kaydeden Eroğlu, "Anlaşmamıza göre Arap kafileleri taşıyan Karadeniz bölgesindeki turlar belirli günlerde zamanlarını Zigana dağında geçirecekler. Haftada en az 100-200, en fazla 600-800 arası misafir getirecekler. Zamanla bu korkuyu aşacaklar. Daha çok kar olduğu zaman gelen firmalar var. Bu sefer hem sürücünün acemiliğine geldi hem de ilk defa bölgeye gelen turistler korktu" ifadelerini kullandı.



Kar kalınlığının 15 santimetreyi aştığını kaydeden Eroğlu, "Çok güzel bir manzara var. Sadece Zigana'ya çıkıp o manzarayı izlemenin zevki ayrı, Zigana'ya çıkarken yolun kenarındaki o manzara hiçbirşeye değişmiyor" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE