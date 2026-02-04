Zihinsel Engelli Kadın 13 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika
Zihinsel Engelli Kadın 13 Gün Sonra Bulundu

04.02.2026 13:09
Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç'ın cansız bedeni, aramalar sonucu dere yatağında bulundu.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan 13 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç (45) toprağa verildi. Vali Murat Zorluoğlu soruşturmanın sürdüğünü ve her türlü ihtimalin değerlendirildiğini söyledi.

İlçeye bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç'ın görüntüsü, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

Arama çalışmalarının 13'üncü gününde evlerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Balıkaya Deresi yatağında oluşan adacıkta Nimet Kılıç'ın cansız bedeni bulundu. Kılıç'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Nimet Kılıç'ın cenazesi Kubacık Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'ndeki deprem konutlarında incelemelerde bulunan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Nimet Kılıç ile ilgili sorulan soru üzerine, "Vatandaşımız maalesef ölü olarak bulundu. Üzüldük, Allah rahmet eylesin. Jandarmamız her türlü ihtimali dikkate alarak gerekli soruşturmayı yapıyor. Cinayet olup olmadığıyla ilgili bir şey söylemem mümkün değilö dedi. örüntü Dökümü

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zihinsel Engelli Kadın 13 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika

