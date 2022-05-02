Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için alevlerin içine atlamıştı! Cesur anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için alevlerin içine atlamıştı! Cesur anne ve oğlu hayatını kaybetti

02.05.2022 16:18

Konya'nın Bozkır ilçesinde ekmek tandırından çıktığı iddia edilen yangında enkaz altında kalan anne ve zihinsel engelli oğlu yaşamını yitirdi. Anne Havva Yar Sırım'ın oğlunu kurtarmak isterken evin çatısının üzerine çöktüğü belirlendi.

Dün saat 18.00 sıralarında Bozkır ilçesi Dere Mahallesinde, Havva Yar Sırım ve zihinsel engelli oğlu Mehmet Ali Sırım'ın oturduğu müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangın sonrası binanın çatısı çöktü. Enkaz altında kalan anne Havva Yar Sırım ve zihinsel engelli oğlu Mehmet Ali Sırım'ı kurtarmak için bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Gece saatlerine kadar süren söndürme ve kurtarma çalışmaları neticesinde enkaz altında önce anne Havva Yar Sırım, ardından oğlu Mehmet Ali Sırım'ın cenazelerine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi otopsi yapılmak üzere Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için kendisini alevlerin içine attı! İkisi de can verdi

YANGIN EKMEK TANDIRINDAN KAYNAKLI

Yangını söndüren itfaiye ekipleri ise, sabahın ilk ışıklarına kadar soğutma çalışmaları yaptı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, yangının bahçedeki ekmek tandırından kaynaklandığı öğrenildi.

OĞLUNU KURTARMAK İSTEMİŞ

Öte yandan, anne Havva Yar Sırım'ın yangın çıktığı sırada evde bulunan zihinsel engelli oğlunu kurtarmak isterken evin çatısının üzerine çöktüğü öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürüyor.

Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için kendisini alevlerin içine attı! İkisi de can verdi
Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için kendisini alevlerin içine attı! İkisi de can verdi
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Engelli, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için alevlerin içine atlamıştı! Cesur anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için alevlerin içine atlamıştı! Cesur anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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