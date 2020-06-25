Zile Belediyesinde toplu iş sözleşmesi - Son Dakika

Zile Belediyesinde çalışan 145 işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı.

Zile Belediyesinde çalışan 145 işçinin iki yıllık toplu iş sözleşmesi Hak-İş'e bağlı Hizmet İş Sendikasıyla imzalandı.

Belediye binasında toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Şükrü Sargın, "Toplu iş sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemizin kısıtlı imkanlarına rağmen sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışı ile emekçilerimizin alın terini yerde bırakmadık .Tüm emekçilerimize bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum. Bizim temel amacımız çalışanlarımıza insanca yaşama hakkını verecek sosyal ve ekonomik şartları sağlamak. Bunu da yaptığımız bu sözleşme ile gerçekleştirdik. Belediyemize yakışan örnek bir sözleşme yaptık." diye konuştu.

Hizmet İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir, toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Tüm işçiler adına Sargın'a teşekkür eden Demir, "Ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde çalışanlarının alın teri ve emeğini güzel bir sözleşme ile taçlandıran başkanımıza minnettarız. Belediye şirket işçisi arkadaşlarımıza tüm kısıtlı imkanlara rağmen 2 yıllık sözleşmenin ilk 6 ayı yüzde 20 ve her altı ay için yüzde 10 sosyal haklara ve yevmiyelere verilen zam analarının ak sütü helal olsun. İşçilerimiz 2018 Nisan'dan beri bu anı bekliyorlardı. Kurban Bayramı öncesi arkadaşlarımıza güzel bir sözleşme yaptık." dedi.