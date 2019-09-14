Zimbabve: Afrikalı liderler Mugabe'nin cenaze töreninde buluştu

Törene çok sayıda Afrika ülkesi temsilcisi ve binlerce Zimbabveli katıldı.

Afrika ülkesi Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe için cenaze töreni düzenlendi.

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