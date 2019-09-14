Zimbabve: Afrikalı liderler Mugabe'nin cenaze töreninde buluştu
20 dakika önce
Afrika ülkesi Zimbabve’nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe için Rufaro Stadı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda Afrika ülkesi temsilcisi ve binlerce Zimbabveli katıldı.
Afrika ülkesi Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe için cenaze töreni düzenlendi.
Törene çok sayıda Afrika ülkesi temsilcisi ve binlerce Zimbabveli katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:15
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