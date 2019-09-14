Son Dakika Haberleri: Zimbabve: Afrikalı liderler Mugabe'nin cenaze töreninde buluştu
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Zimbabve: Afrikalı liderler Mugabe'nin cenaze töreninde buluştu

20 dakika önce

Afrika ülkesi Zimbabve’nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe için Rufaro Stadı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda Afrika ülkesi temsilcisi ve binlerce Zimbabveli katıldı.

Zimbabve: Afrikalı liderler Mugabe'nin cenaze töreninde buluştu, System.String[]

Afrika ülkesi Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe için cenaze töreni düzenlendi.


Törene çok sayıda Afrika ülkesi temsilcisi ve binlerce Zimbabveli katıldı.

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Robert Mugabe, Afrika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:15 
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