Zincir Marketlerle Masaya Oturdu

Kocaoğlu, "Üreticinin pazarlamadaki gücünü artırabilmek için yeni paketleme tesisleri kuracağız. Bu tesisler sayesinde, büyük market zincirleri, peşin paraya ve o günün en yüksek fiyatıyla ürünlerinizi satın alacak" dedi.

15 yıla yaklaşan görev süresi boyunca desteğini esirgemeyen İzmirlilere teşekkür ziyaretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu kez Kiraz ilçe merkeziyle Veliler, Pınarbaşı, Uzunköy, Ovacık, Çanakçı ve Suludere mahallelerini giderek helallik istedi.

Yaptıkları çalışmalar ve başlattıkları projelerle Türkiye yerel yönetimleri içinde "fark yaratan belediye" konumuna geldiklerini söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Nüfus başına bölün; bizim yaptığımız yatırım başka hiç bir yerde yok! Ölçtüm, biçtim; vatandaşa hangisi daha çok fayda sağlayacaksa onu yaptım. Kent merkeziyle kırsalı birlikte kalkındıracak, insanlarımızın lokmasını büyütecek işler başardık. Kiraz'da koyun, keçi dağıtmak kimin aklına gelirdi? Yine Kiraz'da kadınlarımıza destek olup istiridye mantarı yetiştirmelerinin yolunu açtık. Milyonlarca meyve fidanı dağıttık İzmir'de. Kovan dağıttık, arı dağıttık. Üretim artışı teşvik ettik. Şimdi bu ürünlerin pazarlanması için elimden geleni yapıyoru z. Büyük zincir marketlerle görüşüyorum. Önemli bir aşamaya geldik. Pazarlamadaki gücümüzü artırabilmek için paketleme tesisinin önemi ortaya çıkıyor. Ödemiş Bademli'de ilk tesisimizi kurduk. Sırada Menderes ve Bayındır var. Bu tesisler sayesinde, büyük market zincirleri, peşin paraya ve o günün en yüksek fiyatıyla ürünlerinizi satın alacak" diye konuştu.

Babamın çırağıyım

Kiraz ziyaretleri sırasında vatandaşların "Seni babamız gibi gördük", "Bize başkanlık yaptığın için onur ve gurur duyuyoruz", "Tarım ve hayvancılıkta ufkumuzu açtınız","Seni çok seviyoruz" ve "Yine burada olmanı çok istiyoruz" sözleriyle karşılaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, onlara şunları söyledi:

"15 yıl sizlerle birlikte yürümekten, yol almaktan ben de büyük gurur duydum. Size en büyük tavsiyem, daha çok çalışmanızdır. Hep beraber çalışacağız, üreteceğiz; çoluğumuza, çocuğumuza, atalarımıza layık olacağız. Birbirimize güveneceğiz, inanacağız. Ben bunu söylerim, buna inanırım. Babamın çırağıyım. Entrika işleri bilmem. Sadece çok çalışırım. Adam gibi dururum. Hep doğruyu söylerim. Siyasette büyük hata yapmadım çok şükür. Belediye başkanlığında 15 sene postu deldirmeden durdum mu? Durdum."

Başkan Kocaoğlu'na Kiraz temasları sırasında CHP İlçe Başkanı İsmet Korkmaz ile CHP'nin aday adayı Salim Özkarakaş da eşlik etti.