Zincir markette çalışan genç kız, kendisine aşık olan askerin mektubunu paylaştı

Bir kadın, çalıştığı markette kendisini gördükten sonra duygularını mektupla ifade eden bir askerin yazdıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yayılan paylaşım, kullanıcılar arasında tartışma başlattı.
Paylaşılan mektupta askerin, genç kadından kendisini yanlış anlamamasını istediği görüldü. Duygularını saygılı bir dille ifade eden asker, mektubunu "Şimdiden anlayışla karşıladığın için teşekkür ederim" cümlesiyle tamamladı.
Söz konusu paylaşımın altına binlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar mektuptaki üslubu takdir ederek "Bu devirde bana yapılsa oturur ağlarım. Kibarlık nezaket akıyor mektuptan" ve "Hasret kalmışız böyle şeylere" ifadelerini kullandı. Bazı kullanıcılar ise özel bir mektubun sosyal medyada paylaşılmasını eleştirerek, "Bunu sosyal medyada paylaşmanız çok yanlış" ve "Masumca duygularını dile getirmiş, bunu sosyal medyada paylaşmak neden?" yorumlarında bulundu.
