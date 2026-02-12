Zincir markette çalışan genç kız, kendisine aşık olan askerin mektubunu paylaştı - Son Dakika
Yaşam

Zincir markette çalışan genç kız, kendisine aşık olan askerin mektubunu paylaştı

Zincir markette çalışan genç kız, kendisine aşık olan askerin mektubunu paylaştı
12.02.2026 15:48
Market çalışanına duygularını mektupla ifade eden askerin mektubu genç kız tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Mektubu okuyan kullanıcılar ikiye bölündü; bazıları mektuptaki nezaketi överken bazıları özel bir yazının paylaşılmasını eleştirdi.

Bir kadın, çalıştığı markette kendisini gördükten sonra duygularını mektupla ifade eden bir askerin yazdıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yayılan paylaşım, kullanıcılar arasında tartışma başlattı.

ASKERDEN "YANLIŞ ANLAMAYIN" MESAJI

Paylaşılan mektupta askerin, genç kadından kendisini yanlış anlamamasını istediği görüldü. Duygularını saygılı bir dille ifade eden asker, mektubunu "Şimdiden anlayışla karşıladığın için teşekkür ederim" cümlesiyle tamamladı.

YORUMLAR İKİYE BÖLDÜ

Söz konusu paylaşımın altına binlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar mektuptaki üslubu takdir ederek "Bu devirde bana yapılsa oturur ağlarım. Kibarlık nezaket akıyor mektuptan" ve "Hasret kalmışız böyle şeylere" ifadelerini kullandı. Bazı kullanıcılar ise özel bir mektubun sosyal medyada paylaşılmasını eleştirerek, "Bunu sosyal medyada paylaşmanız çok yanlış" ve "Masumca duygularını dile getirmiş, bunu sosyal medyada paylaşmak neden?" yorumlarında bulundu.

İşte gündem olan o mektup;

Zincir markette çalışan genç kız, kendisine aşık olan askerin mektubunu paylaştı
Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ankara21 Ankara21:
    Askere ayıp edilmiş, niye paylaşırsın ki 27 0 Yanıtla
  • DalaVere DalaVere:
    kıza takılan yok galiba, kendi kendine yazmış, Paylaşmış olabilir, fakat gereksiz bir paylaşım olmuş 11 0 Yanıtla
  • Fatma BALCI Fatma BALCI:
    Neden paylaşıyorsun ne kadar ayıp hadi onu geçtim kendi özeline de mi Saygın yok kıyamam yaa askere ayıp değilki arkadaşım da memleketimizde askerlik yapan biriyle evlendi çok mutlu 11 0 Yanıtla
  • wcgbp66zjp wcgbp66zjp:
    Kestane kebab,acele cevap. 5 1 Yanıtla
  • Ayfer Ölmez Ayfer Ölmez:
    Olmaz. Ben bile okumadim .Sadece basliga göre yorum yaptim. 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.