Bir zincir marketin manav reyonuna giren kedi, biberlerin üzerine tuvaletini yaptı. O anlara tanıklık eden bir kadın büyük şaşkınlık yaşadı.
Olay, bir zincir markette yaşandı. Markete giren bir kedi, manav reyonuna yöneldi. Tezgahta bulunan biberlerin üzerine çıkan kedi, burada tuvaletini yaptı.
Alışveriş yapan bir kadın durumu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaş gördüğü manzaraya tepki göstererek yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Marketteki hijyen skandalı birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılaştı. Vatandaşlar kedilerin hijyenik olması gereken market gibi mağazalara alınmaması gerektiğini ifade etti.
Son Dakika › Yaşam › Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)