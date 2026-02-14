Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen - Son Dakika
Yaşam

Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen
14.02.2026 09:33
14.02.2026 09:33
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen
Bir zincir markette hijyen skandalı yaşandı. Markete giren bir kedi manav reyonunda biberlerin üzerine tuvaletini yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gördükleri karşısında şoke olan kadın, "İşedi resmen" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Bir zincir marketin manav reyonuna giren kedi, biberlerin üzerine tuvaletini yaptı. O anlara tanıklık eden bir kadın büyük şaşkınlık yaşadı.

MANAV REYONUNDA HİJYEN SKANDALI

Olay, bir zincir markette yaşandı. Markete giren bir kedi, manav reyonuna yöneldi. Tezgahta bulunan biberlerin üzerine çıkan kedi, burada tuvaletini yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Alışveriş yapan bir kadın durumu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaş gördüğü manzaraya tepki göstererek yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Marketteki hijyen skandalı birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılaştı. Vatandaşlar kedilerin hijyenik olması gereken market gibi mağazalara alınmaması gerektiğini ifade etti.

Son Dakika Yaşam Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mert çelik mert çelik:
    kediler mutfaktaki yemeklerede ara ara aynı şekilde işiyor olmalı sahipleride farkında olmadan yemek yiyordur 7 7 Yanıtla
  • okan Efe okan Efe:
    bişey olmaz yıkarsınız.. 1 10 Yanıtla
  • Şahabettin Kural Şahabettin Kural:
    zincir marketlerde çok kedi var 6 0 Yanıtla
  • Hursit Yavas Hursit Yavas:
    gros marketlerde olunca isim ver sokta olunca zincir market de …. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.