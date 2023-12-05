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Zincir markette "Osmanlı" tartışması: Burası Türkiye Cumhuriyeti, ülkemi benden çalmayacaksınız - Son Dakika

Zincir markette "Osmanlı" tartışması: Burası Türkiye Cumhuriyeti, ülkemi benden çalmayacaksınız

Zincir marketlerin bir şubesinde bir kadın ile genç arasında ilginç bir tartışma yaşandı. "Burası Osmanlı'nın toprakları" diyen kadına, "Teyze burası Türkiye Cumhuriyeti. Benim ülkemi benden çalmayacaksınız." diye bağırdı.

05.12.2023 - 21:29,  Güncelleme: 21:33
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Zincir marketlerin bir şubesinde bir kadın ile genç arasında "Osmanlı" tartışması yaşandı. "Burası Osmanlı'nın toprakları." diyen kadına genç bağırarak, "Teyze burası Türkiye Cumhuriyeti. Benim ülkemi benden çalmayacaksınız." yanıt verdi.

Zincir marketlerin bir şubesinde bir kadın ile genç arasında yaşanan tartışma ilginç anlara sahne oldu. Elinde telefonla kayıt yapan kadın tartıştığı gence, "Burası Osmanlı toprakları" diye çıkıştı.

Kadının sözlerine sinirlenen genç, bağırmaya başladı. Genç, "Teyze burası Türkiye Cumhuriyeti. Benim ülkemi benden çalmayacaksınız." sözleriyle bağırdı.

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zincir markette 'Osmanlı' tartışması: Burası Türkiye Cumhuriyeti, ülkemi benden çalmayacaksınız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zincir markette "Osmanlı" tartışması: Burası Türkiye Cumhuriyeti, ülkemi benden çalmayacaksınız - Son Dakika
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