Zincir markette "Osmanlı" tartışması: Burası Türkiye Cumhuriyeti, ülkemi benden çalmayacaksınız

Zincir marketlerin bir şubesinde bir kadın ile genç arasında "Osmanlı" tartışması yaşandı. "Burası Osmanlı'nın toprakları." diyen kadına genç bağırarak, "Teyze burası Türkiye Cumhuriyeti. Benim ülkemi benden çalmayacaksınız." yanıt verdi.

Zincir marketlerin bir şubesinde bir kadın ile genç arasında yaşanan tartışma ilginç anlara sahne oldu. Elinde telefonla kayıt yapan kadın tartıştığı gence, "Burası Osmanlı toprakları" diye çıkıştı.

Kadının sözlerine sinirlenen genç, bağırmaya başladı. Genç, "Teyze burası Türkiye Cumhuriyeti. Benim ülkemi benden çalmayacaksınız." sözleriyle bağırdı.