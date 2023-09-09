Zincir markette satılan ''Her şeyi yiyen çocuk'' kitabı tartışma yarattı - Son Dakika

Zincir markette satılan ''Her şeyi yiyen çocuk'' kitabı tartışma yarattı

Zincir markette satılan \'\'Her şeyi yiyen çocuk\'\' kitabı tartışma yarattı
Son Güncelleme: 09.09.2023 19:19

Bir zincir markette satılmaya başlanan ''Her şeyi yiyen çocuk'' isimli kitap infial yarattı. Kitapta ''Kardeşimin iç çamaşırını yedim'', ''Yan komşumuzu yedim'' gibi ifadeler ile görseller rahatsız edici bulunurken, sosyal medyada pek çok kişi duruma tepki gösterdi.

Son zamanlarda bir zincir markette satılmaya başlanan "Her şeyi yiyen çocuk" isimli çocuk kitabı tartışma yarattı. Kitapta çocuğun, kardeşinin iç çamaşırını, karıncaları ve hatta "komşusunun etini" yediğinin yazması kullanıcıları dehşete düşürdü. Çocuğun her şeyi yemesi dışında, yediği şeylerin figürlerin görsellerle gösterilmesi de tepkileri körükledi.

Zincir markette satılan 'Her Şeyi Yiyen Çocuk' kitabı tartışma yarattı

TÜRKÇE'YE ÇEVRİLEREK SATIŞA SUNULMUŞ

İngiliz yazar Clemency Pearce tarafından yazılan bu çocuk kitabı, Türkçe'ye çevrilerek satışa sunulmuş. Kitabın ismi bile Türkçe'ye bire bir olarak çevrilmiş. Yazar bu kitabı İngiltere'de satışa sunduğunda 3 yaş üzeri çocukların okuyabileceği ve kahkaha unsurlarının yer aldığını, yani herhangi bir olumsuz örnek yaratacak unsurun yer almadığını söylüyor.

İşte sosyal medyada bazı tepkiler:

Zincir markette satılan 'Her Şeyi Yiyen Çocuk' kitabı tartışma yarattı
Zincir markette satılan 'Her Şeyi Yiyen Çocuk' kitabı tartışma yarattı
Zincir markette satılan 'Her Şeyi Yiyen Çocuk' kitabı tartışma yarattı
Zincir markette satılan 'Her Şeyi Yiyen Çocuk' kitabı tartışma yarattı
Zincir markette satılan 'Her Şeyi Yiyen Çocuk' kitabı tartışma yarattı
Zincir markette satılan 'Her Şeyi Yiyen Çocuk' kitabı tartışma yarattı

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Zincir markette satılan ''Her şeyi yiyen çocuk'' kitabı tartışma yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zincir markette satılan ''Her şeyi yiyen çocuk'' kitabı tartışma yarattı - Son Dakika
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