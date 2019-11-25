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Ziraat Odalarından Başkan Büyükkılıç'a Teşekkür

6 saat önce

Kayseri'deki 11 ziraat odasının başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek tarım ve hayvancılığa verdiği destekler nedeniyle teşekkür ettiler.

Ziraat Odalarından Başkan Büyükkılıç'a Teşekkür, System.String[]

Kayseri'deki 11 ziraat odasının başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek tarım ve hayvancılığa verdiği destekler nedeniyle teşekkür ettiler. Ziyarette 2020 yılında tarıma ve hayvancılığa yönelik yapılacak çalışmalar da ele alındı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ziraat Odalarının Başkanlarıyla bir araya geldi. Başkan Memduh Büyükkılıç'ı Kocasinan Ziraat Odası ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi, Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, Sarız Ziraat Odası Başkanı Mehmet Erkek, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Hamza İkiz, Akkışla Ziraat Odası Başkanı Sadık Eraslan, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı Mesut Mucuk, Felahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kuzugüden, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ve Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Kazım Güneri ziyaret etti.


Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, çiftçilerin talepleriyle ilgili Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti. Arazi yollarında hiçbir sıkıntının olmadığını ve Büyükşehir Belediyesi'nin arazi yollarını yaptığını ifade eden Güneş, yapılanlar nedeniyle Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Başkan Memduh Büyükkılıç da tarıma ve hayvancılığa destek vermeye devam edeceklerini söyledi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
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