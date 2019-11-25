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Ziraat odası başkanlarından Akay'a ziyaret

6 saat önce

Kayseri'de 11 ilçenin ziraat odası başkanı, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurlu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Ziraat odası başkanlarından Akay'a ziyaret, System.String[]

Kayseri'de 11 ilçenin ziraat odası başkanı, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurlu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan, Melikgazi, Develi, Sarız, Yeşilhisar, Akkışla, Tomarza, Pınarbaşı, Felahiye, Bünyan ve Sarıoğlan ilçe ziraat odası başkanları, Akay'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğu beirten Akay, Kayseri'deki çiftçilerin sorunlarının çözülmesinde ilçe ziraat odası başkanlarının ellerinden gelen gayreti gösterdiğini kaydetti.

Bazı çevrelerin uydurma sözlerle Kayseri Şeker ve ziraat odalarının arasını açmaya çalıştığına değinen Akay, şunları aktardı:

"Kayseri Şeker ile hesabı olan, düşmanlık, husumet besleyen geçmişte Kayseri Şeker ile bir şekilde irtibatı olup da kesilmesinden dolayı rahatsızlık duyan bazı çevreler var. Bunlar bir takım uydurma sözlerle, ifadelerle hem ziraat odası başkanlarımızı zan altında bırakıyor hem de Türkiye'de bugün sektörünün en büyük kuruluşu olan bütün sektörler içerisinde de gerçekten isim sahibi olmuş Kayseri Şeker ile ilgili akla hayale gelmedik bir takım olumsuz haberler ile kamuoyunun ve çiftçinin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Kayseri Şeker bütün gücü ile çiftçisine daha fazla kazandırmak, işini kolaylaştırmak ve geliştirmek konusunda üzerine düşeni layığı ile yerine getiriyor."

Kayseri Şeker, Hüseyin Akay, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:54 Kaynak: AA
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