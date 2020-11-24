Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Ankaraspor: 1 Muğlaspor: 4 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Ankaraspor: 1 Muğlaspor: 4

24.11.2020 17:42
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Ankaraspor: 1 Muğlaspor: 4, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Ankaraspor, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten maçın penaltı atışlarında Muğlaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Ankaraspor, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten maçın penaltı atışlarında Muğlaspor'a 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Muğla ekibi bir üst tura yükselirken, Ankaraspor ise turnuvaya veda etti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Kağan Yıldızlar xx, Bedirhan Soydemir xx, Enver Aydın xx

Ankaraspor: Kerem Vergilier xx, Gökhan Akkan xx, Halil İbrahim Esen xx (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 70 x), Emre Can Atilla xx (Doğukan Efe dk. 70 x), Fatih Kızılkaya xx (İlhami Siraçhan Nas dk. 117 ?), Hacı Ömer Doğru xxx, Furkan Eliaçık xx, Enes Eliaçık xx (Muzaffer Doğan dk. 78 x), Tunahan Keskin xx, Bulbwa xx (Umar dk. 88 ?), Tamer Işık xx (Ali Rıza Kılıç dk. 46 x)

Yedekler: Berk Balaban, Barış Zeren

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Muğlaspor: Nusret Can Körümdük xx, Bayram Enes An xx (Polat Erkek dk. 56 x), Cantürk Güngör xx, Burak Yılmaz xxx (Buğrahan Yılmaz dk. 117 ?), Erol Aydın xx (Barış Sungur dk. 84 ?), Atakan Akbulut xx, Zeki Sinanoğlu xx (Muhammed Emel dk. 56 x), İbrahim İçuz xx (İlkay Gül dk. 117 ?), Asım Aksungur xx (Nizamettin Emirhan Kılıç dk. 56 x), Ömer Faruk Canbirdi xx, Emre Yıldırım xx

Yedekler: Serkan Polat

Teknik Direktör: Egemen Urhan

Goller: Hacı Ömer Doğru (dk. 61) (Ankaraspor), Burak Yılmaz (dk. 79) (Muğlaspor)

Sarı Kartlar: Nizamettin Emirhan Kılıç, Barış Sungur, Cantürk Güngör, Buğrahan Yılmaz (Muğlaspor)

Penaltılar:

Atanlar: Barış Songur, Ömer Faruk Canbirdi, Polat Ertek (Muğlaspor)

Atamayanlar: Gökhan Akkan, Mehmet Tuğrul Başkan, Hacı Ömer Doğru (Ankaraspor), Emre Yıldırım (Muğlaspor) - ANKARA

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Ankaraspor: 1 Muğlaspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Ankaraspor: 1 Muğlaspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Ankaraspor: 1 Muğlaspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Ankaraspor: 1 Muğlaspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Ankaraspor: 1 Muğlaspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Ankaraspor: 1 Muğlaspor: 4

Türkiye Kupası, Mehmet Tuğrul, Ankaraspor, Muğla, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Ankaraspor: 1 Muğlaspor: 4 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Üst mahkeme kararı bozdu, Palu ailesi davası yeniden başladı 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz
Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak         
17:46
Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü         
17:26
İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu         
17:05
Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi         
16:57
Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "Görevinden affını talep etti" ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı         
16:48
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti         
15:50
Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar "inşaattan düştüm" diyerek istifa etti         
15:25
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu         
14:27
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu         
13:57
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kadın yolcusunu taciz edip Kadın yolcusunu taciz edip "Sana ev açarım" diyen minibüs şoförüne 9,5 yıl hapis istemi         
13:53
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 18:07:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Ankaraspor: 1 Muğlaspor: 4 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei