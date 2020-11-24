Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Ankaraspor: 1 Muğlaspor: 4

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Ankaraspor, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten maçın penaltı atışlarında Muğlaspor'a 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Muğla ekibi bir üst tura yükselirken, Ankaraspor ise turnuvaya veda etti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Kağan Yıldızlar xx, Bedirhan Soydemir xx, Enver Aydın xx

Ankaraspor: Kerem Vergilier xx, Gökhan Akkan xx, Halil İbrahim Esen xx (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 70 x), Emre Can Atilla xx (Doğukan Efe dk. 70 x), Fatih Kızılkaya xx (İlhami Siraçhan Nas dk. 117 ?), Hacı Ömer Doğru xxx, Furkan Eliaçık xx, Enes Eliaçık xx (Muzaffer Doğan dk. 78 x), Tunahan Keskin xx, Bulbwa xx (Umar dk. 88 ?), Tamer Işık xx (Ali Rıza Kılıç dk. 46 x)

Yedekler: Berk Balaban, Barış Zeren

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Muğlaspor: Nusret Can Körümdük xx, Bayram Enes An xx (Polat Erkek dk. 56 x), Cantürk Güngör xx, Burak Yılmaz xxx (Buğrahan Yılmaz dk. 117 ?), Erol Aydın xx (Barış Sungur dk. 84 ?), Atakan Akbulut xx, Zeki Sinanoğlu xx (Muhammed Emel dk. 56 x), İbrahim İçuz xx (İlkay Gül dk. 117 ?), Asım Aksungur xx (Nizamettin Emirhan Kılıç dk. 56 x), Ömer Faruk Canbirdi xx, Emre Yıldırım xx

Yedekler: Serkan Polat

Teknik Direktör: Egemen Urhan

Goller: Hacı Ömer Doğru (dk. 61) (Ankaraspor), Burak Yılmaz (dk. 79) (Muğlaspor)

Sarı Kartlar: Nizamettin Emirhan Kılıç, Barış Sungur, Cantürk Güngör, Buğrahan Yılmaz (Muğlaspor)

Penaltılar:

Atanlar: Barış Songur, Ömer Faruk Canbirdi, Polat Ertek (Muğlaspor)

Atamayanlar: Gökhan Akkan, Mehmet Tuğrul Başkan, Hacı Ömer Doğru (Ankaraspor), Emre Yıldırım (Muğlaspor) - ANKARA