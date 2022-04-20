Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

20.04.2022 22:34
Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Fadıl KösedağANTALYA (İHA) – Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Alanyaspor, Sivasspor'u ağırladı.

Fadıl Kösedağ

ANTALYA (İHA) – Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Alanyaspor, Sivasspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sağ kanattan son çizgiden ceza sahasına giren Efecan Karaca'nın pasında Eduardo'nun şutunu kaleci Ali Şaşal Vural parmak ucuyla kornere çeldi.

59. dakikada Yatabare, Emre Akbaba'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Yatabare kartın ardından hakeme yaptığı itirazdan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

71. dakikada sağ taraftan Efecan Karaca'nın köşe atışında ceza sahası içinde Awaziem'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

89. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Juanfran'ın ortasında defanstan dönen topa Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda kaleci Ali'nin müdahalesine rağmen direğe çarparak kornere çıktı.

90+2. dakikada orta sahada başlayan Sivasspor kontratağında ceza sahası yayına kadar sokulan Faycal'ın pasında geriden gelen Atakan Kesgin ceza yayından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Hakan Yemişken xx

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xxx, Fatih Aksoy xx, Furkan Bayır x (Awaziem dk. 68 x), Borja xx, Novais xx, Efecan xxx (Eren Yardımcı dk. 84 ?), Umut Güneş xx (Efkan Bekiroğlu xx), Emre Akbaba xxx, Tayfur Bingöl x (Candeias dk. 68 x), Eduardo x (Oğuz Aydın dk. 77 x)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Fer, Emirhan Aydoğan, Milunovic, Mevlja

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ahmet Oğuz xx, Aapindangoye xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Ulvestad xx (Cofie dk. 85 ?), Fajr xxx, Erdoğan Yeşilyurt xx (Atakan Kesgin dk. 79 x), Gradel xx (Moussa dk. 90 ?), Yatabare x

Yedekler: Muammer Yıldırım, Goutas, Sefa Yılmaz, Camara, Koray Altınay, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Emre Akbaba (dk. 6) (Alanyaspor), Yatabare (dk. 32) Atakan Kesgin (dk. 90+2) (Sivasspor)

Kırmızı kartlar: Yatabare (dk. 59) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Furkan Bayır (Alanyaspor), Ulvestad, Gradel, Atakan Kesgin (Sivasspor)

(İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı) Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı) Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu) Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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