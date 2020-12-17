Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 0 (İlk yarı)

17.12.2020 22:07
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 0 (İlk yarı), System.String[]

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk ediyor.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası, siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Atakan'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, Onur Şirin'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi.

11. dakikada beyaz noktaya gelen Güven'in penaltı vuruşunu kaleci Anıl Demir kornere çeldi.

30. dakikada Tarsus savunmasının hatalı pasında araya giren Rosier, yay üzerinde yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

38. dakikada Larin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atakan, yerden ortasını arka direğe çıkardı. Larin, boş pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol xx, Samet Çavuş xx, Burak Cansız xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xxx, Vida xx, Montero xx, N'Sakala xx, Necip Uysal xx, Dorukhan x, Oğuzhan Özyakup xx, Atakan Üner xx, Güven Yalçın x, Larin xx

Yedekler: Emre Bilgin, Josef de Souza, N'Koudou, Ajdin Hasic, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Mensah, Serdar Saatçi

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir xx, Sefa Durmuş x, Şahin Şafakoğlu x, Onur Şirin x, Ahmet Furkan x, Asım Hamzaçelebi x, İbrahim Hırçın x, Abdussamed Karnuçu xx, Mertcan Çam x, Alperen Pak x, Suat Kaya x

Yedekler: Kablan Kaya Tekin, Cem Aktaş, Attila Yıldırım, Furkan Çetinkaya, Burak Seres, Mahsun Gediklioğlu, Mert Temizkan, Alper Ademoğlu

Teknik Direktör: Ergün Penbe

Goller: Rosier (dk. 30), Larin (dk. 38) (Beşiktaş)

(İHA)

Türkiye Kupası, Güven Yalçın, Beşiktaş, Tarsus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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