Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası, siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Atakan'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, Onur Şirin'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi.
11. dakikada beyaz noktaya gelen Güven'in penaltı vuruşunu kaleci Anıl Demir kornere çeldi.
30. dakikada Tarsus savunmasının hatalı pasında araya giren Rosier, yay üzerinde yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0
38. dakikada Larin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atakan, yerden ortasını arka direğe çıkardı. Larin, boş pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Yasin Kol xx, Samet Çavuş xx, Burak Cansız xx
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xxx, Vida xx, Montero xx, N'Sakala xx, Necip Uysal xx, Dorukhan x, Oğuzhan Özyakup xx, Atakan Üner xx, Güven Yalçın x, Larin xx
Yedekler: Emre Bilgin, Josef de Souza, N'Koudou, Ajdin Hasic, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Mensah, Serdar Saatçi
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir xx, Sefa Durmuş x, Şahin Şafakoğlu x, Onur Şirin x, Ahmet Furkan x, Asım Hamzaçelebi x, İbrahim Hırçın x, Abdussamed Karnuçu xx, Mertcan Çam x, Alperen Pak x, Suat Kaya x
Yedekler: Kablan Kaya Tekin, Cem Aktaş, Attila Yıldırım, Furkan Çetinkaya, Burak Seres, Mahsun Gediklioğlu, Mert Temizkan, Alper Ademoğlu
Teknik Direktör: Ergün Penbe
Goller: Rosier (dk. 30), Larin (dk. 38) (Beşiktaş)
(İHA)
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 0 (İlk yarı) - Son Dakika