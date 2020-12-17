Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

38. dakikada Larin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atakan, yerden ortasını arka direğe çıkardı. Larin, boş pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

30. dakikada Tarsus savunmasının hatalı pasında araya giren Rosier, yay üzerinde yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

10. dakikada Atakan'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın , Onur Şirin'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi.

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası, siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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