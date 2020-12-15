Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Eskişehirspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme karşılaşmalarında Çaykur Rizespor kendi sahasında Eskişehirspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekip Çaykur Rizespor'un, Eskişehirspor karşısında 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Sol kanattan ceza sahasına topla giren Samudio'nun pasında Kemal Rüzgar bekletmeden şutunu çekti ve top ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Onur Bulut'un ortasını değerlendiren Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

15. dakikada Yasin'inin vuruşunda Kayserispor defasından seken topu ayağına alan Tunay, ceza sahasının dışından şık bir vuruş gerçekleştirerek topu filelerle buluşturdu. 3-0

38. dakikada Talbi'nin pasında ceza sahasının içerisine kadar giren Samudio'nun vuruşunda kaleci Ekrem topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

55. dakikada orta sahada topla buluşan Kemal, rakip ceza sahasına kadar topu taşıdı ve yaptığı vutuşunda top kaleci Ekrem'de kaldı.

60. dakikada Tunay'ın sağ kanattan ortasında Kemal şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Gökmen Baltacı xx, Hüseyin Aylak xx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Onur xxx (Murat Sağlam dk. 46), Selim xx, Talbi xx (Emirhan dk. 57 xx), Alberk xx, Yasin xx (Donsah dk. 7 xx), Jovancic xx, Tunay xxx (Michalak dk. 77 xx), Samudio xxx, Mithat xxx, Kemal xxx

Yedekler: Zafer, Boğaçhan, İsmail

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Eskişehirspor: Ekrem x, Bilal x, Sezgin x, Mevlüt x (Kaan dk.13 x), Erdal x, Tolga x (Buğra dk. 46 x), Furkan B. x, Furgan P. x (Bedirhan dk. 46 x), Onur x (Doğukan dk. 84 ?), Alimi x, Sholaja x (Talha dk. 77 x)

Yedekler: Melih, Hasan Ulaş, İbrahim Halil, Melih

Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan

Sarı Kartlar: Kaan, Tolga (Eskişehirspor)

Goller: Kemal (dk. 5), Samudio (dk. 13), Tunay (dk. 15)(Çaykur Rizesor)

-İHA-